Royal Caribbean aumentará este año su oferta en el Mediterráneo

Actualizado 26/01/2007 19:33:22 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Royal Caribbean aumentará "considerablemente" su oferta en la zona mediterránea a lo largo de este año, mediante cuatro barcos posicionados en esta zona. La compañía contará con el 'Splendour of the Seas' en Venecia; el 'Voyager of the Seas' y el 'Brilliance of the Seas' en Barcelona; y el 'Leyend of the Seas' que se posicionará este año en Civitavechia.

La compañía destacó que el mar Mediterráneo será un "gran protagonista" dentro de la oferta de cruceros. En este sentido, recordó que a partir del 3 de mayo el 'Voyager of the Seas' realizará cinco cruceros cortos, de tres o cuatro noches, con salida desde Barcelona que se unirán a los de una semana de duración que salen todos los sábados de la Ciudad Condal. Además Royal Caribbean pondrá este año en marcha dos cruceros de diez días entre Barcelona y las islas Canarias.

Por otra parte, la compañía presentará en la próxima primavera el 'Liberty of the Seas'. Este nuevo barco, gemelo del 'Freedom of the Seas', contará con 399 metros de eslora y capacidad para 3.600 pasajeros y estará dotado de las "últimas innovaciones tecnológicas y todas las comodidades y detalles".

El grupo de cruceros estadounidense Royal Caribbean International cuenta con una trayectoria de casi 40 años. En la actualidad, tiene 20 barcos en su flota.