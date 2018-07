Royal Caribbean posicionará 8 buques en el Mediterráneo en la temporada de verano y otoño de 2009

Actualizado 10/12/2008 13:43:11 CET

La naviera destinará 22 barcos en Europa, 20 de ellos en el Mediterráneo ante "las grandes oportunidades de negocio" en la región

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La compañía de cruceros estadounidense Royal Caribbean Cruises destinará ocho barcos a la región de Europa y el Mediterráneo para la próxima temporada de verano y otoño en 2009, entre ellos el buque 'Brilliance of the Seas', informó hoy la naviera.

Precisamente, el 'Brilliance of the Seas' es el primer barco de la crucerista que estará operativo en el Mediterráneo durante todo el año, incluyendo la temporada de invierno, con cruceros desde Barcelona. La crucerista destinará 22 barcos en Europa, 20 de ellos en el Mediterráneo durante la temporada de verano y otoño de 2009.

En concreto, Royal Caribbean ofrecerá un total de 70 itinerarios y 87 puertos de escala en 32 países en el Mediterráneo, Norte y Oeste de Europa, así como cruceros trasatlánticos en 2009.

Los itinerarios van desde las cuatro a las catorce noches a bordo los buques 'Independence of the Seas' de la clase Freedom de Royal Caribbean; dos barcos de la clase Voyager, el 'Navigator of the Seas' y el 'Voyager of the Seas'; así como el 'Brilliance of the Seas', el 'Jewel of the Seas', el 'Legend of the Seas', el 'Splendour of the Seas', y el 'Vision of the Seas'.

Por su parte, Celebrity Cruises, filial del grupo Royal Caribbean, destinará cinco barcos en la temporada europea de la naviera de verano y otoño de 2009, entre ellos los dos últimos buques incorporados a su flota, el 'Celebrity Solstice' y el 'Celebrity Equinox'; el 'Celebrity Century', sometido a una remodelación en 2006, y el 'Celebrity Constellation' (2002) y el 'Celebrity Summit' (2001).

En total, la nueva programación contempla seis diferentes puertos de embarque y desembarque y la visita a 76 puertos en 29 países, entre los que se incluyen cinco nuevos.

El vicepresidente senior de Royal Caribbean, Michael Bayley, subrayó que la estrategia de crecimiento de la naviera pasa por incrementar su presencia en Europa y en el Mediterráneo "donde se ven grandes oportunidades de negocio".

Actualmente, cuenta con una flota de 38 barcos en servicio y seis en construcción y opera bajo las marcas Royal Caribbean, Celebrity Cruises, Pullmantur, Azamara Cruises y CDF Croisieres de France.