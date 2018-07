Royal pediría la suspensión del 'Power8' y Sarkozy deja trabajar a EADS

Actualizado 28/02/2007 20:04:21 CET

PARIS, 28 Feb. (del corresponsal de EUROPA PRESS, Salvador Martínez) -

La candidata del Partido Socialista (PS) francés a las elecciones presidenciales, Ségolène Royal, decía esta mañana, antes del anuncio del plan de reestructuración de Airbus, 'Power8', que "hace falta un proyecto industrial franco-alemán sólido" para resolver los problemas que afronta la empresa aeronáutica europea.

Por su parte, el candidato y ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, no ha perdido la oportunidad de manifestar hoy su opinión sobre el 'dossier' Airbus durante la conferencia de prensa que ha mantenido esta tarde. Es más, Sarkozy ha aprovechado para criticar la idea de Royal de "suspender" el plan 'Power8' hasta que haya un acuerdo entre los Estados francés y alemán.

Según el candidato y ministro, la idea de Royal resulta del "programa inmovilista" de la candidata. "Si el programa es el inmovilismo y seguimos así, podemos esperar a que se nos caiga el cielo encima", dijo jocosamente Sarkozy.

Según el ministro y candidato del partido gubernamental Unión por un Movimiento Popular (UMP) "hay que dejar trabajar a EADS", el consorcio aeroespacial europeo del que forma parte Airbus. "No pienso que se pueda gestionar una empresa teniendo como única visión la de los intereses de un país", declaró Sarkozy.

El ministro del Interior francés aseguró que el problema de EADS "no es un problema franco-alemán sino un problema de accionariado". Según Sarkozy, EADS es "una gran empresa con grandes proyectos industriales que exigen una gran financiación", pero no obtiene los fondos necesarios porque "el accionariado, por razonas diversas, no quiere invertir en esa empresa". "¿Cómo puede funcionar esto de manera duradera?", preguntó retóricamente el candidato del UMP.