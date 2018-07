Iberdrola, una de las 100 empresas más sostenibles del mundo, según Corporate Knights e Innovest

Actualizado 27/01/2006 13:51:52 CET

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola es una de las 100 empresas más sostenibles del mundo, según el índice 'Global 100 Most Sustainable Corporations in the World', presentado hoy en Davos (Suiza), donde se celebra en estos días el Foro Económico Mundial, informó hoy la compañía.

El índice ha sido realizado por segundo año consecutivo por la revista canadiense "Corporate Knights" y la empresa de estudios de sostenibilidad Innovest Strategic Value Advisors. Para elegir a sus integrantes estudiaron 2.000 compañías cotizadas en índices como el MSCI World Index, S&P 500, EuroStoxx o el FTSE 350, y seleccionaron a aquellas que demostraron una mayor capacidad para gestionar riesgos y oportunidades medioambientales, sociales y en el ámbito del gobierno corporativo.

"Creemos que las compañías seleccionadas son las que tienen las mayores posibilidades de seguir existiendo en los próximos 100 años" afirmó el Director de "Corporate Knights", Toby Heaps, que añadió que "estas empresas son las pioneras en realizar el esfuerzo necesario para lograr que el mundo en el que vivimos sea un sitio mejor".

Por otro lado, Iberdrola informó que se ha mantenido, por sexto año consecutivo, en los índices Dow Jones de Sostenibilidad, ocupando uno de los primeros lugares, al obtener la segunda puntuación más alta entre las empresas del sector eléctrico a escala internacional y al alcanzar la máxima calificación en información ambiental, relaciones con inversores e información social.