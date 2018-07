La OMC condena las restricciones de EEUU y Canadá a las exportaciones de la UE

Actualizado 31/03/2008 20:38:19 CET

La institución también considera que las prohibiciones anteriores de la UE a carne hormonada norteamericana eran "injustificadas"

GINEBRA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial del Comercio (OMC) condenó hoy las sanciones impuestas por Canadá y EEUU sobre las exportaciones de la UE en represalia a las restricciones comunitarias a la importación de carne tratada con hormonas, según informó hoy la Comisión Europea en un comunicado.

La UE mostró su disconformidad con Canadá y a EEUU por mantener unilateralmente estas medidas a pesar de que la UE se sometió a un nuevo asesoramiento científico para mostrar que la carne tratada con hormonas presenta "riesgos inaceptables".

Apoyándose en el dictamen emitido hoy por la OMC, la UE demanda que ambos países retiren sus medidas de restricción sobre las importaciones a la UE. El panel reconoció que EEUU y Canadá han mantenido de manera ilegal sanciones después de que la UE adoptara nuevas normas sobre las exportaciones de carne tratada con hormonas en respuesta al criticismo de ambos países hacia las mismas

A pesar de estas nuevas medidas, EEUU y Canadá decidieron de manera unilateral mantener estas sanciones sin probar la legalidad de las normas de la UE ante la OMC.

La CE se muestra en desacuerdo también con el dictamen del panel de la OMC, que considera que la nueva directiva de hormonas de la UE no se ajusta al acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias de la organización.

La UE considera que este fallo no tiene razón de ser, debido a que el mismo panel dice explícitamente que no tiene jurisdicción para dictaminar si este tratamiento hormonal cumple o no con la normativa de la OMC, e independientemente de ello, este aspecto no cambia el hecho de que EEUU y Canadá estén aplicando sanciones de manera ilegal.

Por su parte, desde EEUU consideran este fallo de la OMC como una victoria ya que establece que la prohibición de la UE a las importaciones de carne de ternera tratada con ciertas hormonas es "científicamente injustificada".

La respesentante de la cámara de Comercio estadounidense, Susan Schwab, calificó el fallo de "importante victoria" para la industria norteamericana. "ya es tiempo de que la UE cumpla con sus obligaciones", aseguró en un comunicado.