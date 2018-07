Empresarios apuntan que Santana no es rentable en su rama automovilística con la producción de 2005

Actualizado 27/01/2006 15:50:23 CET

Federación del Metal respalda a la Junta en su búsqueda de una multinacional para potenciar la comercialización

JAEN, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresarios del Metal de Jaén apuntó hoy que la rama automovilística de Santana Motor en Linares (Jaén) tiene "un futuro negro" si mantiene la cifra de producción de vehículos registrada en 2005, ya que, en ese caso, "no sería rentable bajo ningún concepto".

En declaraciones a Europa Press, el secretario general de esta federación, Ramón Calatayud, explicó que en la factoría linarense se estimaba "una fabricación mínima de 25.000 unidades al año", por lo que la cifra de 12.454 vehículos fabricados, según datos aportados por Anfac, supone "justo la mitad de la actividad que había prevista".

Calatayud consideró que esta situación, que puede "originar tensiones en el parque de proveedores y en las empresas auxiliares", se vio no obstante "mitigada" con la fabricación diaria de entre 20 y 22 Anibal, ya que este vehículo es "cien por cien nacional" y, por lo tanto, representó "una carga de trabajo importante".

Sin embargo, indicó que desde el pasado 2 de enero la producción ha bajado a unas 13 unidades diarias y que, además, el S-300 no comenzará a fabricarse otra vez hasta el próximo mes de abril, ya que "tiene que cumplir con unas directivas comunitarias" en cuanto al motor.

Así las cosas, el secretario de la federación abogó por potenciar la "publicidad" o "llegar a un acuerdo con una multinacional para que haga suyos los productos de Santana y los venda a través de su red", ya que "con 12.500 vehículos el futuro de Santana no es el del automóvil". "Esa cifra no es nada; no sería rentable bajo ningún concepto, por lo que habrá futuro si se alcanza un acuerdo de comercialización con una multinacional", dijo.

En este sentido, alabó la iniciativa de la Junta de Andalucía de negociar con una de estas multinacionales para conseguir "abrir las puertas del mercado europeo" a Santana, lo que permitiría "consolidar la fabricación de automóviles" en esta factoría, ya que "en el mundo del automóvil, lo que no se conoce, no se compra".

Además, destacó que Santana tiene "un futuro impresionante" en las ramas de producción ligadas a CAF y Gamesa --"dos empresas de primerísimo orden"--, gracias a un plan de diversificación que calificó de "apropiado". "Los deberes se están haciendo bien hechos", concluyó al respecto.