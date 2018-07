Caja Madrid, partidaria de eliminar los límites a los derechos de voto en Endesa

Actualizado 26/01/2007 15:25:51 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, se mostró hoy partidario de levantar los límites a los derechos de voto en Endesa, situados actualmente en el 10% del capital.

"No hay ninguna lógica en limitar los derechos de voto. Soy partidario de suprimir ese blindaje", dijo Blesa en el transcurso de la rueda de prensa de presentación de los resultados de la entidad en 2006.

Blesa afirmó también que la caja madrileña "no ha tomado aún una decisión" sobre si se desprenderá de su paquete del 9,9% que controla en Endesa en el marco del proceso de OPAs, y aseguró que el consejo de administración de la entidad no abordó ayer este tema.

A este respecto, indicó que quedan aún varios trámites por cumplir e incógnitas por despejarse, como el proceso de mejora de oferta en sobre cerrado, fijado para el próximo viernes, 2 de febrero, la opinión que adopta el consejo de administración de Endesa a la vista de las ofertas, y la decisión de la junta de accionistas de la eléctrica, prevista para mediados de marzo.

Igualmente, dijo que Caja Madrid tampoco ha decidido si venderá sólo parte de su paquete y permanecerá con el resto en el accionariado de la eléctrica. "No sé si se troceará o no (la participación), porque todavía la caja no ha hecho ese análisis", declaró.

((HABRA AMPLIACION))