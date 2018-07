E.ON juzga irrelevante la información que le dio Endesa y cree infundadas las críticas de Gas Natural

Actualizado 26/01/2007 19:48:53 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

E.ON replicó hoy que la información que le proporcionó Endesa y que fue motivo de la denuncia interpuesta por Gas Natural por presunto uso de información privilegiada "no es relevante", y cree "infundadas" las acusaciones de la gasista, según la documentación remitida por la compañía a la Securities Exchange and Commission (SEC) y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El grupo alemán explica que la información fue porcionada por representantes de Endesa en el contexto de una 'due diligence limitada' de la eléctrica que se llevó durante enero y febrero de 2006, y durante una reunión celebrada el pasado 7 de junio.

Además, E.ON afirmó que no se ha verificado con exactitud la información aportada ni que ésta sea completa, y señaló que esta documentación "puede contener errores". En este sentido, apuntó que "no se pueden hacer responsables de la exactitud de la información ni de que Endesa no haya informada a E.ON de hechos que pueden haber sucedido o que puedan afectar a la relevancia o exactitud de la información".

El grupo alemán indicó que parte de esa documentación está incluida en la demanda presentada por Gas Natural el pasado 8 de diciembre y está a disposición del público a través del pago de una tasa en una página web, donde se incluyen notas, resúmenes y documentos proporcionados por Endesa.

