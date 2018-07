L4 Viajes selecciona los diez cruceros "más exclusivos del mundo"

Actualizado 28/02/2007 13:59:21 CET

Con el desarrollo del turismo "un cinco estrellas ya no vale para todo tipo de clientes"

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La agencia de viajes L4 Viajes ha realizado una selección de los diez cruceros "más exclusivos del mundo", según la calidad de los servicios que ofrecen o los destinos que recorren, "en muchos casos remotos y vírgenes". La compañía presentó hoy 'La Geografía Secreta del Lujo', donde recoge estas propuestas, "imposibles de encontrar en las guías turísticas".

Los cruceros seleccionados son 'Four Season Explorer' (islas Maldivas), 'Fleur de Lys' (Francia), 'Eclipse' (Galápagos), 'Mare Australis' (Chile), 'Road to Mandalay' (Birmania), 'Vindra' (India), 'Yamal' (Polo Norte), 'Alexander the Great' (Egipto), 'Ti'a Moana y Tu Moana' (Polinesia Francesa) e 'Ikan Gurami' (Indonesia).

La selección incluye cuatro cruceros por aguas interiores --'Alexander the Great', 'Fleur de Lys', 'Road to Mandalay' y 'Vindra'--, mientras que el resto son por mar, con precios que oscilan desde los 1.300 euros por día a 550 euros.

Todos cuentan con alguna característica que les convierte en "únicos". En algunos casos destaca el servicio, a veces casi personalizado, que recibe el cliente como el del 'Fleur de Lys' o el del 'Four Season Explorer'. No obstante, a veces impacta el destino, como el 'Mare Australis' que recorre el Cabo de Hornos (Patagonia) o el 'Yamal', un rompehielos que se adentra por el Polo Norte y que incluye excursiones en helicópteros para ver la fauna de la zona o baños en el agua del Ártico con trajes especiales.

UN VIAJE PARA CADA CLIENTE

El presidente de L4 Viajes, Santiago Letamendía, destacó que cada crucero cuenta con características concretas que pueden satisfacer sólo a determinados clientes. "El 'Fleur de Lys' es para personas de edad avanzada mientras que el 'Mare Australis' es para personas a las que verdaderamente le gusta la naturaleza", explicó Letamendía, que recalcó que "cada cliente tiene su concepto de lujo y no por ir a un barco de cinco estrellas es el viaje de su vida".

En este sentido, Letamendía explicó que el turismo se está "especializando", lo que supone que un cinco estrellas "no valga para todo tipo de clientes". El presidente de L4 Viajes destacó por ello la agencia de viajes se dedica a asesorar a los clientes --con un nivel adquisitivo y cultural alto-- para que encuentren el viaje apto a sus gustos, tiempo y presupuesto, mediante itinerarios "a su medida".

Asimismo, Letamendía señaló que los españoles se están apuntando a esta tendencia, que por ahora destacaba entre los norteamericanos, ingleses, franceses y alemanes. España cuenta con un mercado potencial de viajes de lujo cercano al millón de viajeros, un 2% de la población.

L4 Viajes nació en 1986 y se define como "consultora de viajes", ya que se dedica a realizar viajes a medida para cada cliente. La persona acude --con cita previa-- a la oficina, donde intentan averiguar todo sobre sus gustos y en base a eso elaboran un viaje a su medida. No cuenta con catálogo porque cada viaje es apto para una determinada persona, y no trabaja con touroperadores, sino con pequeñas corresponsalías.