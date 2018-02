Publicado 13/02/2018 17:25:26 CET

Casi cinco veces superior al inicialmente calculado por la empresa

El grupo Isolux presenta un 'agujero patrimonial' de 3.830 millones de euros, según consta en el informe de la compañía, en concurso de acreedores desde julio de 2017, realizado por sus administradores concursales.

En concreto, la compañía de construcción e ingeniería y las filiales que están en concurso suman una deuda total de 5.695,3 millones de euros, mientras para los activos para afrontar este pasivo suman un valor de 1.865 millones de euros.

Se trata de cifras que multiplican las facilitadas por la propia empresa cuando se vio abocada al concurso, de forma que el 'agujero patrimonial' es casi cinco veces superior al de 801 millones estimado por la compañía.

En cuanto a las causas de la quiebra de Isolux, la administración concursal la atribuye al "elevado endeudamiento" en que incurrió la compañía para salir al exterior y sortear la caída de la obra pública en España.

"El grupo trató de reducir estos niveles de endeudamiento alcanzando acuerdos con fondos de inversión, que no se mantuvieron en el largo plazo, y con dos intentos de salir a Bolsa, que resultaron finalmente fallidas", indican los administradores concursales de Isolux en su informe, en el que no descartan que caigan también en concurso las filiales de Isolux que aún no lo están.