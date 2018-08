Planas ve "fundamental" que la CE actúe ante la OMC tras confirmar EEUU el arancel a la aceituna negra de mesa

Publicado 01/08/2018 20:21:28 CET

Las ventas de aceituna negra en Estados Unidos caen un 41% en los cinco primeros meses

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha considerado que es "fundamental" que la Comisión Europea actúe ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) para "defender la Política Agrícola Común (PAC)" tras confirmarse los aranceles por parte de Estados Unidos a la aceituna negra de mesa.

"Es fundamental que la Comisión Europea actúe ante la OMC para defender la PAC, porque no hay ni fundamentos técnicos ni económicos para la adopción de estos aranceles. Es un ataque no contra el producto español, sino contra el europeo", ha asegurado Planas tras reunirse con los representantes de la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa (Asemesa).

En concreto, la reunión de Asemesa y el Ministro de Agricultura llega después de que ayer el Federal Register de EEUU publicara la resolución final de la ITC (Comisión de Comercio Internacional) y hoy se hayan publicado las órdenes de imposición de derechos 'antidumping' y antisubvención del Departamento de Comercio y el arancel definitivo a este producto, que será del 34,75%.

El titular de Agricultura ha vuelto a calificar la imposición de los aranceles de la Administración de Trump, que entran en vigor hoy 1 de agosto, de "inaceptables y absolutamente injustos", y que ya están afectando al sector que acumula un caída de las exportaciones del 41% al mercado estadounidense en los cinco primeros meses del año.

"Es una situación que necesita una respuesta y ya he hablado con el comisario de Agricultura, Phil Hogan, y la Comisión Europea, y están dispuestos a ir a la OMC a petición del Gobierno de España", ha recalcado, recordando que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ya hizo gestiones la semana pasada en Europa para evitar el arancel.

Además, Planas también pedirá a la Comisión Europea que se contemplen medidas para ayudar al sector de la aceituna negra que permita compensar las pérdidas en Estados Unidos, fomentar la labor de promoción y su presencia en otros mercados internacionales.

Por otro lado, el titular de Agricultura también instará a Hogan a que declare la situación de la aceituna de mesa negra como "extraordinaria", ya que cree que la situación estaría contemplada en el artículo 221 del reglamento de la OMC.

Respecto a la posibilidad de que la Administración de Donald Trump ponga más aranceles a otros productos españoles, Planas confía en que no sea así. "Podría ser, pero espero y deseo que no sea así. Hoy por hoy no hay ninguna indicación que diga que éste sea el caso", ha indicado, sobre una posible tasa al aceite de oliva.

Por su parte, el presidente de Asemesa, Carlos Camacho, ha asegurado que la asociación está estudiando los pasos a seguir después de que se haya publicado definitivamente los argumentos de la Administración estadounidense.

"Estamos estudiando los pasos a seguir en un tema que es injusto. Por eso, es fundamental que la CE se implique y denuncie ante la OMC la situación que se ha creado", ha asegurado tras reunirse con Planas en la sede del Ministerio.