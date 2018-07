Rajoy eleva al 2,9% la previsión de PIB de 2015 y 2016

Publicado 27/04/2015 11:23:08 CET

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha elevado la previsión de PIB de 2015 y 2016 al 2,9%, al tiempo que se ha mostrado convencido de que España creará más de medio millón de empleos este año, lo que permitirá crear un millón de puestos entre 2014 y 2015.

En el X Aniversario de los Desayunos Informativos de Europa Press, Rajoy ha avanzado las nuevas previsiones del cuadro macroeconómico del Gobierno, que se actualizará este jueves antes de enviarlo a Bruselas junto al Programa de Estabilidad y el Plan Nacional de Reformas.

Las nuevas cifras suponen una mejora respecto a las últimas conocidas, que apuntaban a un incremento del PIB del 2,4% este año, aunque diversos miembros del Ejecutivo ya habían avanzado que la economía crecería entre un 2,5% y un 3%. Para 2016, el Gobierno había planteado un PIB del 2,3%, que ahora ha elevado también al 2,9%.

Además, superan a las previsiones del Banco de España, que espera que la economía crezca un 2,8% este año y un 2,5% en 2016. El Fondo Monetario Internacional (FMI), por su parte, prevé un crecimiento del 2,5% este año y del 2% en 2016.

Según Rajoy, esto no es "voluntarismo ni fuegos artificiales", puesto que si por algo se ha caracterizado el Gobierno es por su "prudencia" a la hora de hacer previsiones económicas. A pesar de esa prudencia, según ha indicado, España será la economía que más crezca entre las grandes del euro y con una diferencia "considerable" respecto a la media.

A su parecer, para que estas previsiones "se cumplan o incluso se mejoren" es necesario mantener el impulso reformista de la legislatura, con especial atención a ámbitos como la administración pública, la formación para el empleo, el apoyo a los autónomos, la unidad de mercado o la innovación.

En este sentido, Rajoy ha subrayado que en los Presupuestos de 2015 se ha dado prioridad a la I+D+i, con una aumento de las dotaciones de casi el 5% que el Gobierno pretende mantener en los próximos años.

En cualquier caso, ha explicado que el objetivo es "no volver a la situación" de 2011. "Se trata de asegurar y profundizar el nuevo ciclo económico, de proteger el proceso de crecimiento y creación de empleo", ha subrayado.

En la misma línea, ha resaltado la necesidad de mantener el Estado de bienestar, lo que obliga a ser "extremadamente ambicioso" en la vocación reformista en un mundo tan global y competitivo, así como "extremadamente eficaces y equilibrados" en la gestión de recursos.

"Por eso nuestro objetivo para la próxima legislatura será volver a la normalidad prevista en el artículo 135 de la Constitución", ha señalado, tras resaltar el comportamiento "ejemplar" de la sociedad española estos años de crisis, que ha demostrado que "con buenas políticas" es capaz de lograr metas que parecen "inalcanzables".

De hecho, ha asegurado que el país ha superado problemas y dificultades que parecían "irresolubles". "Probablemente cada uno de ustedes y cada una de las personas que nos escuchan podrían enumerar con precisión los esfuerzos que ha tenido que hacer en estos años. A todos yo se lo agradezco de corazón. Sus esfuerzos individuales han permitido un gran éxito colectivo", ha señalado.

De cara al futuro, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que España tiene la oportunidad real de entrar en un "largo periodo" de crecimiento y bienestar para los españoles y ha asegurado que tanto el Gobierno como el Partido Popular hará todo lo posible "por no frustrar esa esperanza".

