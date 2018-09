El Rey afirma que España tiene "elementos sólidos" para aprovechar oportunidades de la transformación digital

Publicado 26/09/2018 10:48:21 CET

El Rey Felipe VI ha asegurado que España cuenta con "elementos sólidos" de tradición industrial, apertura económica e innovación para aprovechar las "oportunidades de mejora" que ofrece la transformación tecnológica y digital para la competitividad y la productividad de la economía y el bienestar de la sociedad.

En la inaguración del II Congreso de Industria Conectada 4.0, Felipe VI ha incidido en que la cuarta revolución industrial supone un "punto de inflexión" centrado en el despliegue de las tecnologías 4.0 en cada rincón de la economía y la sociedad española y es una nueva fase de la historia industrial que "determinará en gran medida el futuro de la sociedad española".

Además, ha destacado el "atractivo añadido" para las inversiones de España como "puerta de acceso" a los mercados de Europa, Iberoamérica, el Norte de África y Oriente Medio y ha indicado que es un "punto de referencia" en los flujos internacionales de personas y mercancias gracias a sus infraestructuras tecnológicas y digitales que facilitan el transporte y las comunicaciones.

El monarca también ha subrayado que las empresas españolas son "líderes mundiales" en sectores como el textil, la banca, la energía, las infraestructuras, los transportes y las comunicaciones, la moda o el automóvil, "campos con alto grado de digitalización e importante capacidad de tracción".

Asimismo, ha destacado la "importante capacidad emprendedora" en España, que ha generado algunos de los ecosistemas de empresas emergentes más importantes de Europa, así como la capacidad de desarrollar talento especializado en nuevas tecnologías que es necesario.

"Disponemos de los elementos necesarios para abordar la transición al modelo social y económico del futuro", ha remarcado Felipe VI, quien ha recordado la importancia de que en este camino se mantenga a las personas, su bienestar y constante mejora, como "centro de preocupación y medidas" de los esfuerzos realizados.

BINOMIO INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA

Además, ha insistido en que la apuesta por la innovación, la tecnología y la internacionalización influirá decisivamente en el devenir del proyecto colectivo como sociedad y como nación y ha remarcado que industria e innovación tecnológica constituyen un "binomio indisociable, fuente de crecimiento inclusivo, sostenido y sostenible, de empleo estable y de calidad y de bienestar social.

Felipe VI ha afirmado que las tecnologías 4.0 van a transformar los productos, la forma de fabricarlos y el modo de comercializarlos y ha señalado que, en este contexto, será fundamental que el sector público y el sector privado trabajen juntos para sensibilizar a los ciudadanos sobre la trascendencia y la urgencia del momento, para afrontar a tiempo los desafíos existentes, y para aprovechar al máximo las oportunidades de esta nueva revolución industrial.

"Un reto, sin duda apasionante, que no nos espera, al que no tememos y para el que estamos, sobre todo gracias a vuestro esfuerzo, mejor equipados que nunca", ha señalado el Rey en la inaguración del Congreso, en el que ha señalado que esta cuarta revolución es distinta a las anteriores al no estar basada únicamente en materiales y máquinas, sino en la información y el conocimiento.

Así, ha reconocido que España "no acompasó plenamente las revoluciones industriales anteriores" y, aunque tuvo oportunidades, momentos y logros brillantes que parecieron indicar lo contrario, por causas y circunstancias diversas, tanto internas y como externas, fueron frustrados o no aprovechados impidiendo al país alcanzar los niveles de las economías más industrializadas.

Sin embargo, ha agregado que el esfuerzo de las últimas generaciones ha posibilitado "darle la vuelta a esa tendencia, aprovechar bien las oportunidades que se nos presentaban y volver a una clara convergencia económica con las naciones más desarrolladas", consolidando a España como "una de las sociedades más avanzadas".