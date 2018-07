Rivero (CC): "Sería un drama una huelga en Semana Santa o en verano en nuestros aeropuertos"

Actualizado 28/02/2011 14:57:57 CET

El presidente canario adelanta que actuará de forma beligerante si se privatizan las terminales del archipiélago

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha asegurado este lunes que para el archipiélago "sería un drama" que hubiera una huelga en Semana Santa o en verano en los aeropuertos canarios por parte de los trabajadores de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena).

De esta manera, ha respondido en una rueda de prensa ofrecida en Santa Cruz de Tenerife tras la firma de un acuerdo con la Federación Canaria de Municipios por el que se dota de 15 millones a los municipios canarios para la creación de empleo.

"Espero que se imponga la sensatez. Para nosotros sería un drama una huelga en Semana Santa o en el verano en nuestro aeropuertos", ha subrayado el nacionalista que ha apelado a la responsabilidad de los sindicatos asegurando que un paro en las terminales de las islas sólo perjudicaría a los trabajadores del sector turístico. "Sería más grave que lo que está ocurriendo con el petróleo", ha precisado.

"Espero, primero, de la responsabilidad de los propios sindicatos, espero de su buena disposición para no hacerle daño a la clase trabajadora. Una huelga no le haría daño a Aena, sino a la economía canaria y a los que están trabajando y a los que no trabajan", ha declarado Paulino Rivero.

En este sentido, ha aclarado que "a los que están trabajando porque ven en riesgo perder su trabajo y a los que no trabajan porque ven cercenada su posibilidad de poder acceder a un puesto de trabajo".

"Dicho esto, si a lo que se refieren los sindicatos es que están en contra de que se privatice y pase a manos privadas los aeropuertos, el Gobierno de Canarias también está totalmente en contra de que los aeropuertos canarios puedan privatizarse", ha sentenciado el jefe del Ejecutivo regional.

"El Gobierno de Canarias no va a aceptar nunca, al contrario, será muy beligerante si la propuesta del Estado es privatizar Aena, es decir, para que se gestionen por empresas privadas sin interés público", ha argumentado para insistir en que este en ningún caso es el camino.

"No aceptaremos nunca que una emprasa asuma mayoritariamente esta gestión porque dependemos de los aeropuertos. Hay que garantizar el interés público de los aeropuertos", ha manifestado asimismo. .

"Si el mensaje de los aeropuertos es que aeropuertos sean de titularidad privada en función de intereses privados y no públicos, lo comparte el Gobierno, pero en Canarias eso no va a ser así. Espero que sea un debate sereno y responsable y que no se ponga en riesgo la recuperación económica", ha insistido el nacionalista que ha apuntado que las amenazas de huelga también genera incertidumbre. "Es más grave que lo que está ocurriendo con el precio del petróleo", ha concluido por último el presidente canario.