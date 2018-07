Ryanair sentencia que no recibe ninguna prebenda de Canarias a la que no puedan acceder otra aerolínea

Actualizado 26/01/2011 12:06:27 CET

La compañía inaugura en febrero tres nuevas rutas con Tenerife Sur y confía llegar en 2012 con 1.600.000 pasajeros

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Ryanair, Michael Cawley, ha sentenciad este miércoles que su compañía no recibe ninguna prebenda del Gobierno de Canarias a la que no puedan acceder el resto de aerolíneas de las islas.

Cawley, que ha convocado a los medios de comunicación en Santa Cruz de Tenerife para presentar tres nuevas rutas que operarán desde el aeropuerto Tenerife Sur, ha insistido que "los descuentos son durante un año y a partir de este. Es decir, ninguno de nuestros pasajeros hasta ahora se beneficiará, sino el incremento de plazas", ha explicado

"Son para nuevos pasajeros. Está abierto a otras compañías, ¿por qué no crecen las demás?", ha preguntado Cawley que ha asegurado que compañías como Air Europa habían perdido pasajeros antes de la llegada al archipiélago de su compañía. "Las quejas no son reales. No tenemos ninguna ventaja", ha insistido para explicar que el problema de estas aerolíneas es que han centrado su mercado en la Península.

"Está a disposición para todos el poder aprovechar los incentivos", ha defendido para adelantar que en caso de que algunas de estas aerolíneas abandonaran las rutas que ostenta --"que no deberían"-- las ocuparía Ryanair aumentando además el número de plazas.

LOS TUROPERADORES SON EL PASADO

El vicepresidente de Ryanair ha anunciado que en febrero se contará con tres nuevas rutas que conectarán con Zaragoza, Badem-Badem y Manchester. Esta nueva base de Ryanair permitirá, asimismo, generar 320 millones de beneficios al sector turístico. "Lo hemos calculado en base al gasto medio que señalan las administraciones multiplicado por el número de pasajeros que tenemos", ha sentenciado Cawley que ha indicado además que para los pasajeros habrá un ahorro total de 60 millones.

Ha subrayado, también que se generarán 1.600 puestos de trabajo, además de confiar en cerrar 2012 con 1.600.000 pasajeros sólo en este aeropuerto aspirando a lograr un total de 4,5 millones en todo el archipiélago.

Cawley ha salido al paso de las críticas que aseguran que las líneas de bajo coste van en contra del sector turístico asegurando que sus pasajeros dejan más dinero en los hoteles, porque no se precisa de turoperadores. "Los turoperadores son el ayer. Los hoteles gestionan sus precios directamente y se quedan con todos los beneficios. Ryanair sólo puede traer beneficios a Canarias", ha zanjado por último el vicepresidente de la compañía.