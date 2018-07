Sindicatos reclaman el Dos de Mayo el "derecho de vivir de los ciudadanos" y la necesidad de cambiar de rumbo

Actualizado 02/05/2013 18:12:52 CET

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. y UGT en Madrid han reclamado este Dos de Mayo, fiesta de la Comunidad de Madrid, el "derecho de vivir de los ciudadanos" y la necesidad de cambiar el rumbo en todas las políticas puestas en marcha para acabar con la "indignación" de los madrileños y con el problema del desempleo.

Tras participar en los actos institucionales, el secretario general de CC.OO. Madrid, Jaime Cedrún, ha indicado que este año el 2 de Mayo "está marcado por la crisis y por la necesidad de ser generosos y hacer frente a una situación de emergencia económica, política y social que tiene este país".

"Ayer en España y en la Comunidad, a pesar del puente se demostró que hay un clamor contra las políticas y que los gobiernos tienen que tomar buena nota y empezar a cambiar", ha indicado Cedrún, quien ha hecho un llamamiento "a toda la sociedad y organizaciones" porque se necesita "un compromiso histórico para salir de la situación".

Y es que, en su opinión, existen unos datos "especialmente graves" desde el punto de vista del paro, con "400.000 familias que no tienen ningún tipo de ayuda ni protección" y frente a ello, lo que van diciendo las encuestas "es que la crisis también política se va incrementando" y "necesitamos reforzar la democracia". "Un sistema que no resuelve los problemas es un sistema que termina siendo cuestionado y no queremos que se cuestione la democracia", ha apostillado.

LA POLÍTICA "SE DESMORONA"

"Se desmorona la política", ha apuntado el secretario general de UGT en Madrid, José Ricardo Martínez, quien ha indicado que existe "un sentimiento colectivo" sobre lo "insoportable" que es que haya 6 millones de desempleados. "No hay país que lo soporte... No tiene parangón con la historia, hay mas personas sin prestaciones en el paro que con prestaciones", ha sostenido.

También se ha referido a los jóvenes "sin expectativas de futuro" y ha criticado que aunque a la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, "le encanta que se vayan los jóvenes" al extranjero, él no quiere que sea así y que si los jóvenes se van, que sea una decisión "objeto de la libertad y no de la necesidad".

"Este es el Dos de Mayo donde pedimos derecho a la vida de los ciudadanos que necesitan vivir una vida digna porque los ciudadanos quieren vivir", ha insistido Martínez, quien no ha querido entrar a valorar cifras de apoyo a las manifestaciones del 1 de mayo ni a las encuestas electorales.

Para el líder de UGT en Madrid, son "datos del momento" que no significan "demasiado" y frente a ello está "un sentimiento de indignación absolutamente instalado" por el "mucho desempleo, miseria, angustia y necesidad". "La gente grita que quiere vivir", ha concluido.