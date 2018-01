Vodafone incluye nuevos servicios en sus planes de contrato por entre uno y cinco euros más

Publicado 30/01/2018 17:45:32 CET

La operadora ofrecerá desde abril líneas y SIMs adicionales o su servicio Social Pass incluido en la tarifa

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vodafone renovará desde el próximo 1 de abril sus planes de precios de contrato, en los cuales incluirá, dependiendo de la tarifa contratada, nuevas prestaciones como el uso de aplicaciones de redes sociales sin consumir datos, una línea móvil adicional o una SIM extra a cambio de una subida de precios de entre uno y cinco euros al mes.

En concreto, la principal novedad de las nuevos planes de precios es la inclusión dentro de las tarifas de móvil Smart o superiores y de su oferta convergente su servicio Social Pass, que permite el uso de las aplicaciones de 14 redes sociales, como Instagram, Facebook o Twitter, sin consumir datos.

Asimismo, los clientes convergentes o solo fibra dispondrán de una línea móvil adicional con 500 MB/mes y Chat Pass, además de llamadas por 0 céntimos el minuto. En los planes de móvil Red M y superiores y en los convergentes One M y superiores se ofrecerá una SIM adicional (con el servicio +Líneas Datos) para compartir los datos de la tarifa con otros dispositivos como tablets o consolas.

Asimismo, la tarifa Mini M (anteriormente Mini S) contará con 500MB más que hasta ahora, incrementándose de 2GB a 2,5GB/mes, y se creará en marzo un nuevo plan de precios móvil, denominado Mini S, con 1GB y llamadas a 0 céntimos el minuto, por 12 euros al mes, que sustituirá a la actual Mini Voz. Los actuales clientes de Mini Voz mantendrán las condiciones actuales de su tarifa.

La operadora explica que con estas mejoras los planes de precios "se adaptan mejor al perfil de uso de los clientes", que podrán usar su móvil "con mayor libertad", y conllevan una subida de precios de entre uno y dos euros para los clientes de móvil y de sólo fibra y de entre cuatro y cinco para clientes convergentes.

Por ejemplo, con 120 Mb de fibra, la tarifa convergente One S pasa de 61 euros al mes a 65 euros y One M sube de 72 euros a 76 euros, mientras la One Familia TV con fútbol o series tendrá un precio de 110 euros, frente a los 105 euros actuales. En el caso de las tarifas de sólo móvil la Smart subirá de 27 euros a 29 euros, la RED M desde 37 euros a 39 euros y la Red L de 47 euros a 49 euros.

Por otro lado, la empresa ha anunciado el lanzamiento del plan de precios convergente promocional Vodafone One Light, que ofrece fibra a 50Mb, 3GB de datos móviles al mes, Chat Pass y 200 minutos en llamadas a un precio de 48 euros al mes.

ADAPTARSE A LAS NECESIDADES DEL CLIENTE.

Vodafone afirma que con estos nuevos planes de precios, que estarán vigentes a partir del 1 de abril tanto para actuales y como para nuevos clientes, se adapta a las principales necesidades de sus usuarios tras constatar "un notable incremento del uso de los servicios de datos y de las redes sociales en el último año".

En este sentido, apunta que el consumo actual de los clientes en redes sociales supone más del 25% de sus datos, así como que el crecimiento de datos en los últimos doce meses en las aplicaciones más utilizadas de redes sociales ha sido del 350%.

Asimismo, remarca que los hogares necesitan servicios integrales para estar completamente conectados, de ahí que en los últimos seis meses haya crecido casi un 10% la contratación de líneas adicionales en los paquetes convergentes. Además, agrega que el número de clientes que comparten sus datos con otros dispositivos a través de una SIM adicional (+Líneas Datos) ha crecido un 50% en un año.

Con estos nuevos planes de precios, Vodafone sigue los pasos de sus principales rivales en el mercado español, Telefónica y Orange, que en los últimos meses también han anunciado subidas de precios en gran parte de sus tarifas a cambio de más velocidad, más datos o nuevos servicios.