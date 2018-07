Ciudadanos reclama al Gobierno una ley nacional que fomente una competencia "leal" entre taxis y VTC

Publicado 31/07/2018 14:03:32 CET

Rivera rechaza que la normativa la establezcan los ayuntamientos o las comunidades y plantea posibles "compensaciones" a los taxistas

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho este martes que apoyará al Gobierno si, tras una negociación con el sector del taxi y con el de los VTC (vehículos de turismo con conductor), plantea una legislación nacional que permita que ambos modelos convivan en un marco de "competencia leal y en igualdad de condiciones", y se ha mostrado en contra de "prohibir" y de "quitar licencias a quien las tiene".

En rueda de prensa en el Congreso, Rivera ha recordado que Cs ha solicitado la comparecencia del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en la Comisión del ramo, para que explique las medidas y acciones que piensa llevar a cabo el Ejecutivo en relación con este asunto para poder consensuar una postura con todos los grupos parlamentarios.

El líder de la formación naranja ha criticado que el Gobierno se muestre favorable a que los ayuntamientos tengan competencia para articular y conceder licencias urbanas a las empresas de VTC --como Uber o Cabify--, lo cual les permitiría limitar la expansión de estas empresas en relación con el taxi, y ha subrayado que Cs se opondrá a "trocear la legislación nacional" y a crear "50 modelos regulatorios" distintos.

"¿Alguien piensa que esto se soluciona dejando que (Ada) Colau o (Manuela) Carmena", alcaldesas de Barcelona y Madrid, "hagan su normativa o que cada comunidad autónoma haga lo que quiera?", ha manifestado, insistiendo en que en esta cuestión se debe garantizar la unidad de mercado y mantener una legislación nacional compatible también con una armonización a nivel europeo.

"ESTO NO SE SOLUCIONA PROHIBIENDO LICENCIAS"

Además, ha señalado que, mientras tanto, el Ayuntamiento de Barcelona está "haciendo promesas populistas que sabe que son imposibles de cumplir o que van en contra de la regulación europea", en referencia al reglamento que limitaba la actuación de las empresas de VTC en la ciudad, el cual fue suspendido cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Se trata, según Rivera, de "políticas irresponsables" que buscan "ganar votos sin pensar en la movilidad de las ciudades".

El presidente de Cs ha instado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a no actuar como el Gobierno de Mariano Rajoy, que "no hizo nada". Debe "coger el toro por los cuernos", negociar conjuntamente con taxistas y empresas de VTC y transmitirles que "va a haber un nuevo marco legislativo" moderno y abierto donde todos compitan "en igualdad de condiciones", ha subrayado. "Esto no se soluciona prohibiendo licencias" de VTC, "sino regulándolas y poniéndoles condiciones", ha añadido.

En su opinión, deberían "flexibilizarse" algunas de las condiciones y cuestiones burocráticas a las que están sometidos los taxistas y todos los actores deben "pagar impuestos y Seguridad Social". Asimismo, ha abogado por establecer un "periodo transitorio" de adaptación entre ambos modelos de negocio y se ha mostrado abierto a que se concedan "compensaciones" a los taxistas "para que vean compensados sus ingresos o sus inversiones en las licencias".

PROTEGER LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES

Por último, Rivera ha llamado la atención sobre los derechos de los consumidores, que considera que son "los grandes olvidados" y que han tenido que ver cómo las ciudades han quedado "bloqueadas" por las protestas de los taxistas. Desde su punto de vista, deberían poder "moverse libremente por la ciudad" y utilizar los servicios de taxis y VTC.

Tras indicar que la huelga es un derecho constitucional, el líder de Cs ha condenado el uso de la violencia por parte de "una minoría" de taxistas que han protagonizado "escenas de intimidación a conductores y consumidores". "Estamos llegando a límites que no se pueden permitir" y, además, "están manchando la imagen de todo un sector", ha lamentado.