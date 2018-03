Marchas multitudinarias por la igualdad de la mujer toman las calles en toda España

Actualizado 09/03/2018 1:20:40 CET

386422.1.500.286.20180308215630

El tono reivindicativo y festivo, denominador común de la jornada

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Marchas multitudinarias por la igualdad de la mujer han tomado este jueves, 8 de marzo, las calles en toda España con motivo del Día Internacional de la Mujer para reclamar igualdad en todos los ámbitos y expresar su rechazo a la violencia machista, entre otras reivindicaciones.

En Madrid, la manifestación convocada por la Comisión 8 de Marzo y el Movimiento Feminista de Madrid con el lema 'Paramos para cambiarlo todo' ha congregado a decenas de miles de personas, cerca de 170.000 personas según la Delegación del Gobierno y más de 500.000 según las organizadoras.

Los manifestantes, acompañados de bailes y el son de los tambores, han coreado cánticos como "Rajoy, escucha, estamos en la lucha", "No nos mires, únete", o "A quién le importa lo que yo diga". Las concentraciones matinales en la capital han reunido a cerca de 12.000 personas, según las mismas fuentes.

En Barcelona, unas 200.000 personas --según la Guardia Urbana-- han desbordado el Passeig de Gràcia de la ciudad en una manifestación cuya cabecera estaba formada por mujeres del movimiento feminista y de comisiones de barrios, pueblos y sectores, seguida por un espacio mixto con representantes de movimientos sociales, sindicatos, plataformas, partidos políticos y ciudadanía. "Estamos haciendo historia", han defendido sus impulsores.

En Castilla y León, decenas de miles de personas han puesto el colofón en las capitales de provincia de Castilla y León a un día "histórico" clamando por la "igualdad" y contra "la violencia machista", "los techos de cristal" y la "brecha salarial" que "soportan" las mujeres. Las manifestaciones han contado con gran apoyo en Burgos, León, Salamanca y Valladolid, donde se han superado las 10.000 personas.

En la Comunidad Valenciana, una multitudinaria marea violeta ha recorrido el centro de València para demostrar que "si las mujeres paran, el mundo se para", en la que una cabecera multicultural formada por varias mujeres y de diferentes nacionalidades encabezaba la marcha, que arrancaba al grito de 'Mujeres unidas, jamás serán vencidas'.

En Galicia, miles de personas han salido a la calles en Santiago de Compostela y en el resto de ciudades gallegas para lanzar un mensaje común en defensa de la igualdad y en contra del machismo mientras que en Asturias, Gijón se ha erigido como símbolo del movimiento feminista en esta comunidad durante una movilización que ha reunido a miles de personas de diversos sectores y edades, que coreaban consignas como "nos queremos libres, nos queremos vivas, feministas, combativas y rebeldes".

En Sevilla, los asistentes han colmado la Plaza Nueva y los accesos a la misma antes del arranque de la marcha, hasta alcanzar la Catedral de Sevilla y vías auxiliares. Ante la masiva afluencia de público, se ha suspendido el servicio de Metrocentro en la capital andaluza.

En Extremadura, más de 5.000 personas según la organización y unas 3.000 según fuentes de la Subdelegación del Gobierno han participado esta tarde en Cáceres en la manifestación convocada por la Plataforma Mujeres por la Igualdad, que se ha convertido en una de las más multitudinarias que se recuerdan en la capital cacereña. A esta marcha, hay que sumar las más de 2.500 personas que han salido a la calle en Mérida y el millar que se ha congregado en Plasencia.

En Badajoz, miles de personas --entre 4.000 y 4.500 según fuentes policiales y 4.000 según la Delegación del Gobierno-- han recorrido las calles de la ciudad con carteles como 'La revolución será feminista o no será' o 'Viva la lucha feminista' y se han gritado frases como 'Nuestros cuerpos no son productos', 'Yo sí te creo' o 'No es no, lo otro es violación' acompañadas de tambores.

En Baleares, la Policía Nacional ha cifrado la asistencia en Palma de Mallorca en 12.500 personas, mientras que la Policía Local ha apuntado en un tweet a más de 20.000 y fuentes de la organización la han situado entre las 15.000 y 20.000.

IGUALDAD Y CORRESPONSABILIDAD

En Logroño, dos manifestaciones multitudinarias han reclamado igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, así como corresponsabilidad. En las mismas, se han portado carteles en los que se ha podido leer 'Somos el grito de las que no tiene voz' o 'Yo si soy feminista' además de corear consignas como "la brecha salarial es violencia estructural", "con la violencia, ni un gramo de paciencia"; o "vamos a romper, el techo de cristal".

En Zaragoza, una multitudinaria manifestación ha recorrido esta tarde el centro de la capital aragonesa, coreando lemas como 'Zaragoza feminista', 'Si nosotras paramos se para el mundo', 'Que viva la lucha de las mujeres' o 'No hay perdón para una violación'.

En Murcia, miles de personas han recorrido las calles del centro de la ciudad en una marcha que ha transcurrido pacíficamente al grito de "no estamos todas, faltan las asesinadas", "ninguna mujer es ilegal", "que viva la lucha de las mujeres" o "vosotros, machistas, sois los terroristas".

El tono festivo y reivindicativo ha sido el denominador común de todas las manifestaciones y concentraciones realizadas a lo largo de la jornada en la que, por primera vez en España, se ha convocado una huelga laboral legal para reclamar igualdad real de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres, después de que el año pasado se realizaran paros de forma simbólica.