La Abogacía del Estado estudia ya "la vía más rápida" para impugnar el sindicato de trabajadoras sexuales

Publicado 31/08/2018 14:10:57 CET

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Abogacía del Estado ya está estudiando "la vía más rápida" para impugnar la inscripción de la Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS) a la que el Gobierno dio luz verde a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado sábado 4 de agosto, según ha afirmado la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá.

"La Abogacía del Estado se ha puesto a estudiar ya cómo arreglar está situación", ha asegurado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, para después apuntar que existen varias vías para hacerlo pero se elegirá "la más rápida".

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, pidió ayer a la Abogacía que estudiase e iniciase "todos los trámites pertinentes" para declarar nula de pleno derecho la resolución que autoriza la creación de este sindicato, al tiempo que aseguró que desconocía "por completo" su publicación.

"Este Gobierno no acepta de ninguna de las maneras un sindicato así", ha remarcado Celaá, que no ha precisado si el Ejecutivo se plantea ilegalizar la prostitución en España. Según ha aseverado, este asunto "no se ha tratado" en la reunión del Consejo de Ministros.