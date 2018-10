Mujeres Juristas Themis denuncia ante el CGPJ al juez del voto particular de La Manada por "injuriar" a la víctima

Publicado 05/10/2018 12:08:18 CET

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Mujeres Juristas Themis ha presentado una denuncia ante la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el juez que emitió un voto particular en la sentencia sobre 'La Manada' para pedir la absolución de los cinco jóvenes condenados por abuso sexual a una joven en los San Fermines de 2017.

El objeto de la denuncia es una "serie de expresiones injuriosas, vejatorias y manifiestamente ofensivas para la víctima" que, a juicio de la asociación, existen en la redacción del voto particular. Para la organización, son "innecesarias e improcedentes desde el punto de vista del razonamiento jurídico".

En su voto particular, el magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra expresó que no quedaba acreditado que "la denunciante, durante las referidas relaciones sexuales, se encontrase en una situación de shock o bloqueo que le hubiese impedido comunicar a los cinco acusados, si así lo hubiere querido, que su deseo no era el de mantenerlas". Es más, el juez afirmó que los actos sexuales se produjeron "en un ambiente de jolgorio y regocijo", entre otras expresiones que la asociación incluye en su denuncia.

Para Mujeres Juristas Themis, la redacción de este voto discrepante incurre en las infracciones recogidas en el artículos 418.5 y 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. "Las referencias a la falta de pudor de la víctima, al jolgorio y la afirmación consistente en que los gestos o los sonidos que emite la víctima le sugieren excitación sexual" --así como otras expresiones y frases recogidas del voto particular del magistrado-- están recogidos como faltas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, según recalca Mujeres Juristas Themis.

"Estas expresiones injuriosas y vejatorias ocasionan, además de un daño inmenso a la víctima, una revictimización que está vedada por nuestro ordenamiento, así como que la ciudadanía desconfíe en la Justicia", recalca la asociación.

Además de este trato peyorativo hacia la víctima, innecesario en la argumentación del voto particular, en opinión de Mujeres Juristas Themis, existen "otros pasajes que son ofensivos para la ciudadanía, poniendo de manifiesto una falta de respeto y de consideración hacia el resto de los miembros del Tribunal y a trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia y a agentes de la autoridad".

"El magistrado del voto particular se erige en abogado defensor de los acusados, adentrándose en juicios morales sobre la intimidad de la víctima", señala la asociación, que también ve "falta de respeto y dignidad" hacia los peritos psicólogos del Instituto de Medicina Legal "a los que acusa de falta de imparcialidad".

El Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde, ya archivó el pasado mes de mayo una denuncia presentada por la organización feminista Women's Link Worlwide contra este magistrado. Entre otras cosas, reclamaba una sanción al magistrado por es uno de expresiones "innecesarias o improcedentes, extravagantes o manifiestamente ofensivas" en su voto particular.