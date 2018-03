El PP reivindica el derecho a trabajar el 8 de marzo y convoca un acto en Logroño por la igualdad de género

Actualizado 05/03/2018 16:14:45 CET

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha reivindicado este lunes el derecho a trabajar el 8 de marzo, cuando está convocada una huelga feminista en todo el país, y ha anunciado que los 'populares' celebrarán un acto en Logroño esa jornada, Día Internacional de la Mujer, por la igualdad de género.

En rueda de prensa tras la reunión del Comité de Dirección del PP, Maroto ha explicado que salir de Madrid para organizar un acto institucional es "algo completamente normal" en el partido y que el hecho de celebrar un acto institucional en La Rioja no es excluyente con la manifestación central de la jornada convocada en Madrid, a la que no acudirán como formación política pero puede que haya miembros de la misma a título particular.

"La concentración es de mujeres que han decidido levantar la voz para ser acompañadas de otras mujeres y hombres que quieran acompañarlas. Es profundamente eso, una concentración de ciudadanos y no de partidos. Nosotros hemos decidido ese día dar voz a la opinión del partido de lo que se ha hecho, se está haciendo y lo que queda por hacer en un acto en Logroño. Eso es diferente de la concentración de ciudadanos que a titulo personal, quieran asistir. Otra cosa es la voz de nuestro partido", ha explicado.

Maroto ha expresado "respeto a la posición que cada ciudadano pueda tener" sobre la huelga y ha incidido en que "tan respetable" como hacerla es "querer trabajar el día 8". "Creemos que las palabras son muy importantes y también los hechos", ha añadido.

En este contexto, ha avanzado que el PP celebrará el 8 de marzo "un acto en Logroño" con los 'populares' de La Rioja, la dirección del partido y la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat; "para elevar la bandera de la igualdad".

"En la clausura estará la ministra, yo mismo y el presidente del PP en La Rioja que además es presidente autonómico pero va a haber muchísimas más voces en ese acto, a veces no sólo de la política, porque hay que escuchar a profesionales y expertos, expertas en este caso, que tienen el coraje de ir a un escenario en el que pone PP por detrás, y proponer cosas para el futuro", ha explicado.

A su juicio, la "acción de un gobierno" es fundamental para avanzar y en este sentido, "hay debates" que se han introducido y que "pasaban desapercibidos en este país". En este sentido, ha incidido en que "la principal causa de desigualdad de la mujer no es ser mujer sino madre o potencialmente madre" y frente a ello, el PP está promoviendo "debates concretos sobre conciliación".

"Uno de los datos más crudos que puede haber es que al principio de su vida laboral las mujeres no tienen brecha salarial. Se produce precisamente cuando las mujeres tienen edad de tener hijos y ahí sí se produce esa diferencia. Si entendemos que esta es la principal causa que las mujeres sufren en el mercado laboral (...) es el hecho más dramático asociado al problema que tenemos en la pirámide de población", ha señalado.

Reivindica "un debate que permita entender a los que contratan que los niños son de los dos miembros de la pareja, no solo de uno, especialmente cuando ese uno es una mujer". "Nosotros adoptamos medidas efectivas, como duplicar el permiso de paternidad, que va en esa dirección, o hacer entender que los niños no son de ellas", ha añadido.