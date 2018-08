Cs denuncia la falta de medios para evitar los saltos a la valla y pide al Gobierno que "no mire para otro lado"

Publicado 23/08/2018 9:41:43 CET

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha afirmado que el salto a la valla de Ceuta de este miércoles por un centenar de inmigrantes, que han herido a siete guardias civiles, pone en evidencia la falta de medios para hacer frente al desafío migratorio en la frontera sur y ha apuntado la necesidad de que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, dé explicaciones para saber "si de verdad el Gobierno está comprometido con la defensa de la frontera o mira para otro lado".

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, Villegas ha señalado también que en este asunto existe también "falta de previsión" y que existen "cosas difíciles de explicar" como es, a su juicio, que haya menos agentes de la Guardia Civil desplegados en "pleno" mes de agosto, pese a que este miércoles fuera un día festivo en la ciudad autónoma de Ceuta. "Agosto es un mes muy comprometido", ha subrayado el secretario general de Ciudadanos.

Asimismo, ha alertado de que no hay tecnología suficiente como para prever los movimientos previos de los grupos de migrantes antes de que estos salten las vallas fronterizas. En este sentido, ha insistido en que existe un "problema grave, que no es nuevo" y que su formación entiende que hay que hacer frente con "las mejores herramientas posibles".

Preguntado por las declaraciones del presidente del PP, Pablo Casado, de que 'no hay papeles para todos', Villegas ha indicado que tanto su formación política como el propio Gobierno "están de acuerdo" con tal afirmación. "No creo que nadie esté defendiendo que España tenga las fronteras abiertas, sería bonito poder hacerlo, pero no hay ningún partido de Estado que lo defienda", ha aseverado.

Respecto a la acogida del 'Aquarius', el dirigente de Ciudadanos ha indicado que si bien se trató de un problema de derechos humanos que había que darle respuesta, también ha criticado el "uso propagandístico" del mismo por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que "puede producir el efecto llamada".