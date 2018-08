'Esquilo, del nacimiento a la muerte de la Tragedia Griega' de El Brujo llega este miércoles al teatro romano de Bolonia

Publicado 21/08/2018 16:47:59 CET

TARIFA (CÁDIZ), 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival de los Teatros Romanos de Andalucía, organizado por la Consejería de Cultura, encara este miércoles su quincena final con la representación en el teatro romano de Baelo Claudia, en Tarifa (Cádiz), de 'Esquilo, del nacimiento a la muerte de la Tragedia Griega', a cargo de Rafael Álvarez, El Brujo.

De esta manera, el intérprete y dramaturgo cordobés aborda una versión personal de la vida del comediógrafo griego, introductor de la tragedia. En este sentido, El Brujo ha señalado que "me enamoré de Esquilo, aluciné con él, me inventé otro Esquilo y me he bañado en el manantial de la tragedia griega con el pretexto de este espectáculo".

Según informa la Junta en una nota, esta obra estará en el teatro romano del yacimiento arqueológico de Baelo Claudia desde este miércoles y hasta este sábado a partir de las 22,00 horas.

El Brujo tuvo la idea de representar a Esquilo tras una visita al Partenón y a las cariátides. "Estaban perfectamente labradas por delante y por detrás, después supe que la parte de atrás estaba destinada a ir adosada a la pared de un templo, no obstante, los detalles exhibían el mismo cuidado y la misma belleza que la parte delantera, en principio la única que iba quedar expuesta a la vista", ha detallado.

"El proceso de creación de esta obra nace de la misma inocencia sagrada que exhibían aquellas cariátides", ha abundado el creador de un espectáculo cuya música será interpretada en directo por su compositor, Javier Alejano.