La exposición 'Behind the curtain' abre la programación del Museo de Cádiz para la temporada de 2018

CÁDIZ, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta en Cádiz, Daniel Moreno, ha inaugurado en la mañana de este jueves la exposición de arte contemporáneo 'Behind the curtain', que abre la programación del Museo de Cádiz para la temporada de 2018.

Según informa el Gobierno andaluz en una nota, se trata de una muestra del artista gaditano Pablo Fernández-Pujol, que reflexiona con una serie de acuarelas sobre conceptos planteados desde un espacio común e indeterminado a través de la metáfora artística.

Estas acuarelas, de gran formato están pintadas a modo de trampantojos, y configuran el núcleo expositivo del proyecto. En los papeles se representan un conjunto de telas, telones o cortinas, con diferentes gamas cromáticas y combinaciones internas.

Cada trabajo plantea al espectador un doble juego; el primero de carácter visual, donde la técnica empleada genera un efecto de tridimensionalidad, creando una realidad desdoblada; el segundo no menos importante, de carácter conceptual, ir más allá de lo que no se ve, de lo que no está representado, de lo que hay detrás. Esto lo decide el espectador a su libre albedrío, así como en qué lado del telón se sitúa.

Además la exposición cuenta con una serie de audiovisuales, maquetas y material gráfico que completan y contextualizan este proyecto construido con la misma carga lúdica que espiritual.

Al respecto, Moreno ha recordado que el autor de estas obras, Pablo Fernández-Pujol, es uno de los grandes artistas en el panorama actual. "Ha montado exposiciones individuales en distintas ciudades como Berlín, Zaragoza, Málaga, Cádiz y ha participado en numerosas muestras colectivas", ha explicado.

De igual modo, este artista ha participado con una obra junto a otros artistas de la provincia en la exposición 'Pentecostés/Contratación', que se montó la primavera pasada en el museo en colaboración con la Diputación de Cádiz dentro de los actos conmemorativos del Tricentenario del Traslado de la Casa de Contratación.

Con todo, el delegado ha invitado a visitar esta exposición, que permanecerá abierta al público, en el patio central del Museo de la capital hasta el 4 de marzo.

Continuando esa línea, Moreno ha animado también a todos los ciudadanos a que vean la muestra 'Museo de Cádiz y colección de Arte Contemporáneo de la Diputación', que reúne piezas contemporáneas modernas que se intercambian y mezclan con las obras propias del Museo para sorpresa del espectador.

Esta obra se puede visitar en la primera planta del Museo de la Plaza Mina, hasta el próximo 28 de febrero, y es "un gran ejemplo del resultado de la colaboración entre la Junta y la Diputación Provincial", ha abundado el delegado.