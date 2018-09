Junta y Endesa analizarán en dos años unos 31.600 transformadores para evitar incidentes como el de Tarifa (Cádiz)

Publicado 13/09/2018 12:54:15 CET

SEVILLA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, ha anunciado este jueves que el Gobierno andaluz y la empresa energética Endesa analizarán en dos años unos 31.600 transformadores para evitar incidentes como el ocurrido en el hotel '100% Fun' de Tarifa (Cádiz) en el que la explosión de un transformador ocasionó la muerte de dos trabajadoras así como varias lesiones a otros empleados.

En respuesta a una pregunta de la diputada de IULV-CA Inmaculada Nieto en la sesión de control al gobierno del Pleno del Parlamento andaluz, Carnero ha querido mostrar su "total apoyo a los familiares de las víctimas del suceso", y ha asegurado que "desde la Consejería estamos trabajando en el ámbito de nuestras competencias para prevenir y evitar que nuevos episodios de estas características se repitan en el futuro".

En esa línea, el consejero ha subrayado que "desde el primer momento la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en Cádiz se puso a disposición de las autoridades para aclarar los hechos y las causas que lo provocaron atendiéndose por parte de la delegada, Gema Pérez, a los agentes sociales interesados y trasladándole de manera puntal las informaciones de las que hemos tenido conocimiento".

En este sentido, Carnero ha detallado que "de forma simultánea y durante este año desde la Dirección General de Industria, Energía y Minas hemos avanzado con Endesa en una hoja de ruta para el desarrollo de no sólo de las actuaciones precisas para el adecuado cumplimiento de la Proposición No de Ley (PNL) que se aprobó a raíz del suceso, si no para ir más allá, así las propuestas de actuación que mejor se adapten se trasladarán a las empresas distribuidoras".

En lo referente a las inspecciones extraordinarias y el plan de renovación de transformadores, el consejero ha explicado que "se han mantenido reuniones con Endesa para ofrecer la máxima garantía para seguridad de las personas contando para ello las tecnologías más avanzadas disponibles, todo ello mediante un plan de inspecciones y renovaciones que va más allá de lo establecido reglamentariamente".

Asimismo, ha anunciado que a petición del Gobierno andaluz, Endesa va a establecer mejoras en los análisis que realiza en las condiciones de explotación y mantenimiento de los transformadores mediante un proceso anual protocolizado de las cargas soportadas previstas y simuladas, y en el caso de que el transformador soporta unos niveles superiores al 80 por ciento "se sustituirá o se readaptará dicho transformador".

En esa línea, ha informado de que la Consejería y Endesa han acordado durante este año y el siguiente realizar inspecciones de campo de transformadores cuya última revisión se haya ejecutado hace más de un año lo que supone revisar 31.600 transformadores en dos años.

"De los 31 transformadores analizados por Endesa únicamente 4,31 por ciento de los transformadores tendrían un nivel de saturación por encima del 80 por ciento, por lo que a día de hoy, se ha revisado la carga de 350 transformadores del grupo cuya carga prevista superaba el 80 por ciento, no encontrándose ninguna situación de sobrecarga real", ha abundado.

De igual modo, Carnero ha indicado que Endesa ha analizado 2.361 centros de transformación eléctrica de los que es titular en la provincia de Cádiz y ha identificado 291 centros de transformación con características análogas al centro que sufrió el accidente. Por ello, "se ha planteado un programa de revisión conjunta en esos centro entre Endesa y la Administración andaluza que comenzará en octubre y durará unos tres meses", ha concluido.

Por su parte, Inmaculada Nieto ha reiterado su petición a la Consejería en que "toda la información que hayan recopilado sobre la situación en la que se encontraba ese transformador sea trasladados a la familia y a los sindicatos", al tiempo que ha solicitado "que tal como se recoge en la PNL, la Administración andaluza preste un asesoramiento jurídico a las víctimas ante un trato desigual como se da en el litigio de unos trabajadores ante una multinacional como Endesa".