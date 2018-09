Susana Díaz: La Junta lanzará los planes de empleo para mayores de 55 "a principios de octubre"

Actualizado 29/09/2018 14:39:14 CET

ALBUÑOL (GRANADA), 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha anunciado este sábado que la Administración autonómica va a lanzar los planes de empleo para mayores de 55 años "en los primeros días de octubre".

Así lo ha apuntado en el transcurso de una visita institucional a Albuñol (Granada), donde la presidenta ha reivindicado el compromiso de su Gobierno con la igualdad de oportunidades, para que cada uno, "viva donde viva", tenga "las mismas posibilidades".

En esa línea, Díaz ha subrayado que ella es "la presidenta de todos los pueblos de Andalucía y de todos los barrios", y hay que "garantizar" que los ciudadanos "tengan las mismas oportunidades, elijan vivir donde elijan vivir", al margen del tamaño de su pueblo, de que éste sea de costa o de interior, "rural o urbano".

Para ello hay varias cuestiones que son "clave", según ha continuado, comenzando por el empleo, punto en el que se ha referido a los planes impulsados por la Junta para menores y mayores de 30 años, y para mayores de 45, y ha comentado que, "en los primeros días de octubre vamos a sacar los planes para mayores de 55 años".

Se trata de unos planes "nuevos, pero muy necesarios", según ha incidido Susana Díaz, quien ha advertido de que en dichas edades las personas que se quedan en paro "piensan que no van a trabajar más", y sufren "desasosiego, incertidumbre".

Por otro lado, la presidenta ha hecho una alusión especial al sector agroalimentario, y al respecto ha resaltado las ayudas cursadas por la Junta para "garantizar la incorporación de jóvenes" a dicho sector, o las actuaciones de "modernización" de explotaciones, y ha resaltado el "salto importante" que en la presente legislatura se ha dado en relación a los caminos rurales, según ha abundado.

También ha indicado que la Junta tiene como objetivo que "no exista ninguna comarca de Andalucía donde los mayores no se puedan quedar cerca de sus familias", para "no romper ese arraigo a su entorno, a su comarca, a su familia y a su casa" entre las personas de dicho colectivo.