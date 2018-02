Antiñolo defiende la sanidad pública y pide cambiar el "clasismo territorial" contra Andalucía

Actualizado 28/02/2018 15:56:26 CET

Galardonado junto a José Luis Gómez con el título de Hijo Predilecto de Andalucía

SEVILLA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El doctor y responsable de la Unidad de Medicina Materno Fetal, Genética y Reproducción del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, Guillermo Antiñolo, durante su discurso tras recibir el título de Hijo Predilecto de Andalucía, junto al actor José Luis Gómez, ha realizado una defensa del sistema sanitario público andaluz y ha llamado a cambiar "cierto clasismo territorial" que no quiere que se modifique el 'status quo', como si los andaluces estuvieran "vetados" para la prosperidad y la vanguardia.

Las palabras de Antiñolo en defensa del sistema sanitario público y del talento de Andalucía han levantado numerosos aplausos del público que han asistido este miércoles, 28 de febrero, al Teatro de la Maestranza de Sevilla, que ha acogido el acto institucional de entrega de las Medallas de Andalucía y de los títulos de Hijo Predilecto. Este año el acto ha contado este año con la presencia del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y de autoridades como el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, además de los miembros del Gobierno andaluz, el presidente del PP-A, Juanma Moreno, y diputados autonómicos.

El doctor Antiñolo ha resaltado que el Sistema Andaluz de Salud "habla y mucho de las formas de hacer las cosas de Andalucía", valores y talento que ha resaltado el otro Hijo Predilecto, el actor José Luis Gómez, de los galardonados este miércoles. Además de éstos, se han concedido 14 medallas de Andalucía, entre las que se distingue al humorista y cantaor de flamenco malagueño 'Chiquito de la Calzada' a título póstumo.

Este 2018, la Junta distingue al ingeniero y piloto de vuelo José Luis de Augusto, superviviente del accidente del A-400M; la cantante Niña Pastori; el bailarín y coreógrafo Rafael Amargo; la almeriense Rosa María García-Malea, primera mujer piloto del Ejército del Aire; la campeona olímpica de bádminton Carolina Marín; el actor sevillano Paco Tous; la jiennense Pilar Palazón, presidenta de la Asociación de Amigos de los Íberos; la profesora y escritora malagueña Elvira Roca, y el empresario linense Miguel Rodríguez del grupo Festina.

También reciben este año la Medalla de Andalucía cuatro instituciones: el dispositivo de prevención y extinción de incendios del Plan Infoca; la Unidad de Producción Celular del Hospital Virgen de las Nieves de Granada; la empresa cordobesa Iluminaciones Ximénez, incluida entre las cinco más importantes del mundo en iluminación artística y decorativa; y el grupo empresarial granadino Abades.

Antiñolo, Medalla de Andalucía en 2009, ha comenzado su discurso con palabras de agradecimiento a su familia, a los hombres y mujeres que forman su "formidable" grupo de trabajo, que ha protagonizado algunos de los mayores hitos de la sanidad pública andaluza y de la medicina mundial como el nacimiento en 2006 del primer bebé libre de una enfermedad hereditaria en la sanidad pública española y en 2008 el del primero que hizo posible que su hermano pudiera recibir un trasplante de sangre del cordón umbilical, curando así su patología.

También ha tenido palabras de reconocimiento para "sus amigos los medios", resaltando la importancia de estar en el corazón de la sociedad para que se conozca y entienda lo que se hace en Andalucía y "el sistema de salud habla y mucho de la formas de hacer las cosas en Andalucía".

"NO IMPORTA LO QUE HAGAS, ERES DEL SUR"

"No importa lo que hagas, eres del sur", así ha comenzado Antiñolo una parte de su discurso en defensa de su tierra. Para el médico e investigador granadino, existe "una mirada difícil de cambiar" pero "les garantizo que nadie es mejor que nosotros". Hay un "cierto clasismo territorial que no quiere cambiar el 'status quo', como si los andaluces estuviéramos vetado para la prosperidad y la vanguardia y valores como el emprendimiento y destreza fueran de otras comunidades y territorio".

Pero, según Antiñolo, "no es la única mirada a cambiar", sino que "debemos cambiar otra mirada sobre nosotros mismos y reconocernos en las cosas que hacemos porque hacemos muchas cosas bien y hoy tenemos en los premiados ejemplos de que es posible". "Soñar el futuro es pensar en presente", ha exclamado.

Volviendo a su terreno y "pasión", Antiñolo ha afirmado que "innovación, creatividad y perseverancia" tienen nombre, "María, Javier, Carmen y muchos otros, que también representan la épica de historias cotidianas de supervivientes inesperados que hablan de un sistema sanitario de excelencia".

"También es un privilegio coordinar al equipo que hace posible tus sueños", ha reiterado Antiñolo, que se ha mostrado "orgulloso de pertenecer al Servicio Andaluz de Salud (SAS). Aunque "representemos la excelencia con la investigación, no somos la excepción o la fachada, sino también los cimientos de un sistema que necesita cambiar para adaptarse a la sociedad a la que sirve". Ha reclamado ser "más participativo, ágil y flexible desde el mérito y la capacidad para aportar soluciones a los problemas que algunas veces enturbian la imagen de la sanidad".

Entre los retos del sistema de salud, ha enumerado la mejora de la atención al paciente y el control de los costes para hacerla sostenible, aunque ha valorado que el sistema andaluz está preparado para adaptarse a los retos del siglo XXI "trabajando en el presente para ganar el futuro", poniendo como ejemplos la historia clínico digital y el genoma médico.

"Hace tiempo que no somos quienes fuimos, sino quienes somos y queremos ser, no quiero ser importante, quiero cambiar el mundo, romper techos de cristal y trabajar para que la tierra eje de ser la reina de corazones", ha concluido Antiñolo, quien ha protagonizado el hallazgo del gen que causa la ceguera hereditaria más común y participó en 2007 en la primera cirugía fetal abierta que se realizó en Europa para minimizar el impacto de la espina bífida en un bebé.

"PREDILECTO: PREFERIDO POR AFECTO ESPECIAL"

José Luis Gómez, el actor 'huelvaíno', como se ha denominado él mismo, ha realizado un discurso de la mano de Miguel de Unanumo --actualmente trabaja en la obra 'Unanumo: venceréis pero no convenceréis'-- y Emilio Lledó. "Nunca espere que me cayera esta breva..." ha comenzado Gómez.

"Predilecto es aquel preferido por afecto o amor especial, según la Real Academia Española (RAE), ha citado el que fuera director del Centro Dramático Nacional, junto a Nuria Espert y Ramón Tamayo, para decir que "en el caso de hoy lo son --los premiados-- por lo que han hecho o hacen".

"Me asedia la cuestión de si hice lo necesario en mi oficio y como persona. Una voz interior me susurra que hice lo posible y otra voz, que no basta, que hay que hacer lo imposible, pues el logro o el fracaso son dos caras de la mismas moneda. Los andaluces galardonados han hecho lo posible y lo imposible en sus vidas, como logros personales y en beneficios de sus compatriotas", ha continuado.

El director del Teatro La Abadía ha realizado un recorrido por los valores de los premiados. "Son ejemplos de la Andalucía del esfuerzo, emprendimiento e igualdad", ha manifestado el actor onubense haciendo suyas las palabras de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, sobre los galardonados.

Para concluir, Gómez ha saltado de a Unanumo a Lledó, pasando por Epicuro, para llamar a "vivir justo y hacer justo, y en este hacer y vivir justo tiene un lugar preferente los demás". Sobre el sentimiento de 'filia' rescatado por el filósofo andaluz, ha afirmado que es un sentimiento de amistad, amor compartido,... que se extiende a la solidaridad afectuosa y cálida. "Para hacer vivir justo hay un sentimiento de filia que debe impregnar la convivencia", ha finalizado.