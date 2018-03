Susana Díaz: Andalucía "será pionera" con una ley contra la explotación sexual y la trata de mujeres

Actualizado 05/03/2018 15:45:58 CET

La presidenta de la Junta entrega los Premios Meridiana 2018 en reconocimiento a la defensa de la igualdad de género

SEVILLA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha anunciado que el Gobierno andaluz "será pionero" en elaborar una ley contra la explotación sexual y la trata que sufren muchas mujeres, para lo que ha pedido a los representantes de otros partidos políticos en Andalucía que "la acompañen en ese desarrollo" y que "sea la primera comunidad autónoma que ponga en marcha una ley en el ámbito de sus competencias para visibilizar y atender a las mujeres víctimas de la explotación sexual y la trata en el mundo".

Durante su discurso tras la entrega de los Premios Meridiana 2018, que concede el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), que este año cumplen su XX aniversario y se celebran en conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Díaz ha recordado la figura de Ana Orantes cuando se cumplen 20 años de su asesinato y de que "aquella mujer andaluza se pusiera frente a la pantalla y visibilizara el daño que estaban sufriendo miles de mujeres en silencio", ha señalado.

Díaz, que ha expresado su enhorabuena a todos lo premiados y ha destacado el esfuerzo del IAM para "visibilizar" a las mujeres en Andalucía, ha apuntado que el próximo 8M "se va a visibilizar cuánto y mucho han hecho las mujeres para que el mundo avance" y ha asegurado que "cuando piden que se trabaje más para demostrarlo piensa en su madre, su abuela y miles de mujeres que trabajaron los 365 días del año y encima tuvieron que pedir dinero para poder salir adelante".

"Todos tenemos una responsabilidad para que ese camino hacia la igualdad sea una realidad, y ese 8M muchas y muchos estaremos ahí", porque "somos una legión de mujeres y hombres que defendemos y militamos en la igualdad y que estamos convencidos de que esta es nuestra causa", afirma la presidente de la Junta, que destaca que "el cambio mundial empieza a asomarse".

En este sentido, espera que movimientos como el 'Me too' "no sean una corriente de moda" sino "una corriente masiva de opinión que ha venido para quedarse", y que "este siglo sea el de las mujeres, que salgan a la luz por aquello que hacen no por aquello que sufren", para lo cual, asegura, "es necesario la complicidad de los medios de comunicación", para que "transmitan valores y cuiden las imágenes de los casos dolorosos que se han convertido en una gota malaya como los de la violencia de género". "Ya son tres las mujeres asesinadas", lamenta Díaz, que manifiesta que "a este terrorismo también se le va a ganar".

Así, la presidenta ha explicado que este martes la Junta presentará al Consejo de Gobierno la reforma de le Ley de Promoción de la Igualdad que cumple diez años, "ampliando derechos, poniendo sanciones para aquellas empresas que no ayuden a la conciliación y que no respeten la igualdad, dará instrumentos para los convenios colectivos que se saltan la igualdad, o dará herramientas para defender que lo que dicen las leyes se cumpla".

Además, ha recordado que en el trámite parlamentario se encuentra también la modificación de Ley de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género, vigente desde 2007, que "reconoce, entre otras cosas, lo que planteaba el Convenio de Estambul de incluir a las mujeres víctimas de la trata y la explotación sexual".

Pero, añade, "es necesario que algún lugar de este país se ponga sobre la mesa por primera la lucha contra la trata y la violencia en una ley integral", por lo que "pido a los representantes de otros partidos políticos en Andalucía que me acompañen en ese desarrollo y que Andalucía sea la primera comunidad autónoma que ponga en marcha una ley en el ámbito de sus competencias para visibilizar y atender a las mujeres víctimas de la explotación sexual y la trata en el mundo".

Por último, Susana Díaz apela a la educación, porque "sin educación es imposible que niños y niñas se acostumbren a vivir en igualdad", toda vez que "ve fundamental que los padres completemos y nos responsabilicemos de esa educación". "Frente a la igualdad esta la desigualdad, y quien no milita en la igualdad milita en la desigualdad", afirma, al tiempo que manifiesta que "el 28F lleva en el AND una mensaje y una bandera, la bandera verde y blanca que el 8M convertimos en la de la igualdad entre hombre y mujeres en nuestra tierra", concluye.



LOS PREMIOS MERIDIANA 2018

En esta edición de los Premios Meridiana, el galardón a las 'Iniciativas que promuevan el desarrollo de valores para la Igualdad' se ha concedido a Marcela Lagarde y de los Ríos, antropóloga e investigadora mexicana referente mundial en el feminismo a la que se le reconoce su enorme aportación teórica y metodológica y su compromiso con Andalucía.

Por su parte, el galardón a 'Iniciativas contra la violencia de género' ha sido para la documentalista social y cineasta Mabel Lozano, que desde 2007 ha dedicado su carrera como cineasta a la defensa de los derechos humanos de las mujeres, denunciando problemas sociales como la compra-venta de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

En la categoría de 'Iniciativas que promuevan la educación y el desarrollo de valores para la igualdad' se han otorgado dos premios: uno a Juana Luisa Sánchez Sánchez (Cádiz), pionera en Andalucía en la implantación de la coeducación en la educación reglada, y a Rosa Liarte Alcaine, historiadora, profesora y formadora de profesorado en TICs, que ha impulsado el proyecto #merezcounacalle para acabar con la desigualdad de género a en la nomenclatura viaria, en una iniciativa que ha sido seleccionada por Google para ser tutorizada y lanzada a nivel mundial.

En la modalidad de 'Medios de comunicación, publicitarios y redes sociales', se ha concedido el premio al periodista Carles Francino, director del programa 'La Ventana', de Cadena SER, por su implicación con la igualdad de género a lo largo de su trayectoria profesional, y especialmente por la inclusión en su espacio de la sección 'Vidas robadas', en la que profundiza sobre los casos de violencia machista.

En 'Iniciativas contra la exclusión social o de cooperación al desarrollo' se ha reconocido el trabajo de Rocío Pérez Gómez (Moguer, Huelva), presidenta y cofundadora de la Asociación Onubense de Mujeres con Discapacidad, por su lucha diaria por los derechos y la igualdad de trato para las personas con discapacidad, y especialmente para las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género.

En 'Iniciativas empresariales', el premio ha ido al Departamento Técnico de Almazaras de la Subbética, SCA (Carcabuey, Córdoba), compuesto por siete mujeres, la mayoría ingenieras agrónomas, que han conseguido la inserción laboral en un sector especialmente masculinizado, tanto en la industria como en los puestos directivos.

La modalidad de 'Iniciativas de I+D+i' ha recaído en Blanca Rodríguez Ruiz, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla e investigacora en la Yale Law School y en el Instituto de Género de la London School of Economics, publicando estudios como 'Género y Constitución',.

En la modalidad de 'Iniciativas de producción cultural', se ha otorgado un premio a Elvira Lindo, periodista y escritora gaditana, creadora del conocido personaje Manolito Gafotas y merecedora de diversos premios nacionales de literatura, y en 'Iniciativas deportivas', a Catalina Quesada Castro (Morón, Sevilla), alpinista y promotora de expediciones femeninas, conocida por promover el deporte de montaña.

Finalmente, se ha otorgado el premio especial Carmen Olmedo Checa a la granadina María Izquierdo Rojo, una de las primeras diputadas al Congreso y activa participante del proceso de creación de la estructura preautonómica de la Junta de Andalucía, además de impulsora de los Centros Asesores de la Mujer, embrión de lo que más tarde sería el IAM.