Ábalos denuncia la situación "insostenible del PP pero advierte de que "el recambio" de Ciudadanos "casi da más miedo"

Publicado 10/03/2018 15:06:24 CET

Avisa a Podemos de que "los discursos sobre la crisis ya no sirven" y le reprocha que su idea de España "es ninguna"

SAN SEBASTIAN, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos, ha advertido de que la situación del PP es "insostenible" y no puede "permanecer en el Gobierno para no gobernar, pero "el recambio" que constituye Ciudadanos "casi da más miedo". Además, ha avisado a Podemos de que "los discursos sobre la crisis ya no sirven" y le ha reprochado que su idea de España "es ninguna".

En un acto en la localidad guipuzcoa de Errenteria, en el que ha participado también la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, y el secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, Eneko Andueza, Ábalos se ha referido a las manifestaciones del 8 de marzo que "han venido a desmentir la propaganda" de quienes "quieren instalar en la resignación" y "tratan de enmascarar todos los daños producidos por la derecha".

Según Ábalos, las mujeres "lideran" ahora "la causa general contra la desigualdad" y "se han empoderado". "Estas movilizaciones lo son contra la desigualdad", ha dicho.

Además, ha ironizado al asegurar que "hace tres meses no había otra agenda que Cataluña" y ahora existe "un debate como nunca sobre las pensiones públicas" y otros sobre "la imposibilidad de establecer un pacto por la Educación que no suponga mayor financiación".

Según ha advertido, "no hay pacto en ningún tema social que no signifique incorporar más presupuesto", razón por la que el PSOE "se ha retirado" y Podemos "se ha retirado al día siguiente" cuando "la Comunidad Educativa le ha dicho: estáis haciendo un poco el ridículo".

TIEMPO ELECTORAL

Ábalos ha dicho no entender que "en un tiempo no electoral, en el que intentan que no haya elecciones de ninguna de las formas, sin mayoría parlamentaria, proyecto político e iniciativa de ningún tipo" el PP "'erre que erre' quiera gobernar". "¿Para qué?, para no gobernar, para no tener Gobierno. Nos quieren hacer ver como normal que un Gobierno puede estar sin gobernar", ha dicho.

Sin embargo, ha advertido de que la situación es "insostenible" porque el PP "no tiene capacidad ni fortaleza para diseñar futuro" y "la corrupción está ahí", el "poder" que lo sustenta "entiende que hay que cambiarlos". "Pero el recambio da casi más miedo", ha advertido.

Se ha preguntado si "el recambio" puede ser "el sistema de pensiones que defiende Ciudadanos", que defiende que "los que más cobran de pensión paguen menos impuestos". "No hay futuro del estado de bienestar pensando en la reducción sistemática de los impuestos", ha censurado.

Ábalos ha criticado el "individualismo ideológico" de Ciudadanos, "de la derecha, en definitiva" que "no es la alternativa de este país". Además, ha defendido que "no hay alternativa para gobernar más que el PSOE", si se quiere un gobierno de izquierda.

"Ya está bien de frustrar a la gente, de vender expectativas falsas. Prometieron cambio y tenemos más Rajoy, pero sin cambiar nada y con unos riesgos de involución tremendos", ha dicho.

Para Ábalos, Ciudadanos carece de "liderazgo de país" y "están descolocados". "Cuando te hablan de contrato único, igual es único que ninguno, te pueden tirar cuando quieran. Casi es peor el remedio que la enfermedad. Y esto es lo que nos quieren vender como recambio", ha dicho.

Respecto a Podemos, ha asegurado que durante la crisis "fue capaz de hacer un diagnóstico", pero ha sido "incapaz de hacerlo sobre la situación actual". "Los discursos sobre la crisis ya no sirven, ahora hace falta un discurso postcrisis y ahí Podemos no sabe qué hacer porque no sabe sobre dónde construir el proyecto", ha apuntado.

En referencia a Cataluña, ha admitido el derecho de quienes "no se sienten de España", pero ha advertido de que "lo peor es la indiferencia". "Que me da igual si quieres estar en España como si te quieres ir. Mi idea sobre España es ninguna y, al final, es lo que le pasa a Podemos", ha dicho.

Por ello, ha insistido en que "no hay proyecto" para España, porque el PP "está agotado", mientras "Ciudadanos no quiere confesar nada" y "al poco que dice una cosa se desdice", mientras Podemos "ya no tiene nada que ofrecer".

Según ha insistido, "la única opción" es el PSOE y por eso, no "van a reconocer" que los socialistas "han abierto el debate de las pensiones".

"Está buscando por ahí qué plataforma, qué gestora, a ver quién ha inventado esto. No nos lo van a dar. Y mira que recuerdo cuándo anuncié esta ofensiva sobre las pensiones. Que nació de una reunión con las direcciones organizaciones sindicales cerrando una agenda común", ha proseguido. Posteriormente, según ha dicho, se inició el debate sobre las pensiones con "40 iniciativas" sobre las pensiones.

Según ha dicho, "no nos lo van a reconocer" porque supondrá que el PSOE es "la alternativa de verdad". "Dicen que estamos estancados los que no paran de bajar, la derecha de esta país por primera vez se ha fracturado", ha expresado.

El secretario general del PSOE ha asegurado que el "gran logro político" de "conformar una opción extraña" que incluía "desde los franquistas, la derecha más nostálgica vinculada a la dictadura hasta el centro-derecha" se "ha roto". "Esa hegemonía se ha quebrado, y eso sí que es estratégico. La derecha se está fracturando", ha apuntado.

A su juicio, tras las "esperanzadoras" movilizaciones del 8 de marzo, el PSOE cree que "la realidad es otra, muy esperanzadora" y, "llegado el momento y en su momento", el PSOE será capaz de "movilizar las fuerzas del cambio necesarias". "Estamos en la agenda adecuada", ha indicado.

Ábalos ha defendido que el PSOE está "en la agenda que toca" y es "la que no les gusta a otros". "Si queremos acabar con la reforma laboral y contar con salarios más justos, no nos lo van a poner fácil. Pero eso no significa que tengamos que cambiar la agenda. Sabemos que estamos amenazando determinados intereses que nos son los nuestros, pero esta es la agenda", ha dicho.

INDEPENDENTISTAS

El dirigente del PSOE se ha referido también a los independentistas "que empezaron pidiendo más Gobierno" y ahora "se ha acabado en España discutiendo si hay demasiado autogobierno". "El que todo lo quiere, todo lo pierde, y alguno nos pone en esa tesitura", ha señalado.

José Luis Áabalos ha aclarado que el PSOE está "por el respeto a la legalidad" y la constitucionalidad, "porque es un estado de conquista democrática".

"Dejamos claro que estamos por la unidad de esta España, eso sí, nuestra España, la que construyeron los trabajadores, los de aquí, pero sobre todo los que tuvieron que irse. Una España justa, libre, decente, solidaria, moderna. Rica por su diversidad y pluralidad", ha indicado.

MENDIA

Por su parte, Idoia Mendia, presente en el acto, se ha referido a las "preocupaciones" de su formación, en materia de salud, educación o con los pensionistas. "Es a lo que nos dedicamos los socialistas. A demostrar que no estamos condenados a la resignación y la parálisis a las que nos quiere empujar el Gobierno de Rajoy", ha señalado.

Mendia ha arremetido contra el Gobierno del PP, que deja "rastro" de "más desigualdad, más empobrecimiento, menos derechos" mientras el PSOE se "empeña en ofrecer un futuro de mayor igualdad, mayor solidaridad y mayor justicia social".

"Es eso lo que nos está pidiendo la gente, es por lo que están saliendo a las calles. Rajoy obliga a volver a protestar a quienes hace 40 años ya se pelearon por los derechos de todos", ha descrito.

Ha advertido que, quienes protestan ahora "ya hicieron todo el esfuerzo que les correspondió" y "cuando tenían sus derechos bien ganados, este Gobierno les obliga a volver a levantar la voz".

Por ello, cree que es preciso "un proyecto renovado en el que quepan todos" y ha advertido de que los socialistas "tienen propuestas, ganas de contrastarlas, y voluntad de acordarlas".