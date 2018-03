Aburto pide "responsabilidad" a la Ertzaintza para que la seguridad no esté "al albur de un conflicto laboral"

Publicado 06/03/2018 11:21:52 CET

BILBAO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ha pedido a la Ertzaintza "responsabilidad" para que "la seguridad de la ciudadanía no esté al albur de un conflicto sindical o laboral", que debe tener "otro recorrido".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el regidor bilbaíno se ha pronunciado de este modo en relación a las declaraciones de representantes sindicales de la Ertzaintza en las que advertían de la posibilidad de una campaña para animar a los agentes a coger la baja médica durante la semana del 12 al 19 de marzo, lo que afectaría al dispositivo de seguridad previsto para el partido entre el Athletic y el Olympique de Marsella del día 15 en Bilbao.

Aburto ha confiado en la "responsabilidad" de la Ertzaintza, "una de las instituciones más importantes de nuestro país y nuestro autogobierno". "No me imagino esa situación. Por ello, apelo a la responsabilidad de los sindicatos, de la propia Ertzaintza para que un tema importante como es la seguridad de la ciudadanía no esté al albur de un conflicto de carácter sindical o laboral, que tiene que tener otro recorrido", ha manifestado.

A su entender, una petición masiva de bajas sería "una irresponsabilidad". Además, ha recordado que, en cualquier caso, las bajas las darán los médicos "si es necesario".

El alcalde de Bilbao ha manifestado, por otro lado, "todo su cariño y apoyo" a la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, que ha confiado en que va a "sacar esto adelante sin ninguna duda".

EL PACTO DE SEGURIDAD

Por otro lado, ha valorado que todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Bilbao se han "puesto de acuerdo en darle prioridad a la seguridad en nuestra villa" suscribiendo el Pacto por la Seguridad y "determinar las medidas que hay que desarrollar a corto, a medio y a largo plazo".

Aburto ha considerado "normal" que algunos grupos, pese a sumarse, hayan manifestado "reticencias". Según ha indicado, también desde el equipo de Gobierno, "hay algunas cosas que nos las veíamos tan claras pero hemos dicho 'vamos a tirar hacia delante porque la seguridad de la ciudadanía de Bilbao merece la pena'". "Todos hemos dejado pelos en la gatera, pero es el momento de subrayar el acuerdo y no tanto los matices", ha insistido.