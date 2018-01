Alonso denuncia que quieren "asesinar la memoria de las víctimas" y equipararlas con los victimarios

Publicado 23/01/2018 21:43:58 CET

BILBAO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha denunciado esta tarde, en el acto en memoria del concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez, por el XXIII aniversario de su asesinato a manos de ETA, que hoy quieren "asesinar" la memoria de las víctimas del terrorismo, hacer "tabla rasa, y quieren que sea lo mismo las víctimas que los victimarios".

"Esa batalla no ha terminado. Por tanto, es fundamental que nos sigamos movilizando", ha advertido, para renovar el compromiso de los populares vascos con "la causa de la libertad". "No por nuestros compañeros caídos solamente, que se lo debemos todo, sino también por un futuro de una España unida, una España reconciliada y una España en libertad", ha añadido.

Alonso ha participado esta tarde en los jardines Gregorio Ordóñez, en Madrid, en el acto en recuerdo el edil asesinado, que ha contado, entre otros, con la presencia del vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, el presidente del Senado, Pío García-Escudero, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, el presidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo-AVT, Alfonso Sánchez y la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo Mar Blanco.

En su intervención, Alonso ha destacado el valor de que se mantenga la fidelidad a la memoria de víctimas como Gregorio Ordóñez, por su "proyección hacia el futuro". "Lo que estamos recordando es una base fundamental en la defensa de la democracia española, porque España tiene una democracia, hay alguna gente que va por ahí en Europa diciendo que España no es democrática. España es democrática, lo ha demostrado, y lo ha pagado con sangre y lo ha pagado luchando por su libertad y Gregorio Ordóñez lo hizo", ha aseverado.

Por ello, ha manifestado que el edil popular es "una referencia para todos". "Si hubiera sido cobarde, si no hubiera sido tan valiente, no lo hubieran asesinado. Si Gregorio hubiera sido un oportunista de la política, habría militado en otra causa. Si Gregorio no hubiera sabido hacer ese discurso claro, si no hubiera tenido una voz tan expresiva, si no hubiera tenido una convicción tan profunda, no estaríamos hoy obligados a seguir llevando su voz, porque a él lo mataron, pero no mataron su discurso, ni mataron su mensaje", ha afirmado.

En este sentido, el líder popular vasco ha destacado que "la lucha es más importante hoy que nunca, porque asesinaron a nuestro amigos y quisieron matar nuestros ideales, y nosotros vencimos y derrotamos a los terroristas, pero hoy quieren asesinar su memoria, hacer tabla rasa, y quieren que sea lo mismo las víctimas que los victimarios".