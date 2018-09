Alonso dice que el PP no va a estar en la ponencia de Autogobierno para "escribir algo que no es legal"

Publicado 09/09/2018 10:41:36 CET

Lamenta que se haya dado un acuerdo de PNV y EH Bildu "para impulsar un nuevo estatus de corte soberanista" y critica la posición del PSE

BILBAO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular del País Vasco, Alfonso Alonso, ha afirmado que su formación no va a estar en la ponencia de Autogobierno "para escribir jurídicamente algo que no es legal y supera el ámbito constitucional".

En una entrevista concedida a Deia, recogida por Europa Press, Alonso indica, además, que "la alternativa de centro derecha no nacionalista en Euskadi es el PP" y cree que hay gente que en el pasado votó al PNV porque pensaba "en la centralidad y la estabilidad y los hechos están defraudando a muchas personas", ya que "no entienden" los acuerdos jeltzales con EH Bildu.

En este sentido, cree de que ha habido un acuerdo de PNV con Bildu en la ponencia de Autogobierno "para impulsar un nuevo estatus de corte soberanista" y critica la posición del PSE que, a su juicio, "siempre es táctica".

"Ellos tienen interés en estar en posiciones de poder, pero es un partido subalterno, es un acompañante de gobiernos, no dirige ni manda pero se meten todos. Habrá que ver qué posición quieren llevar a las municipales y forales, pero todo eso será táctico, como la ruptura de Ciudadanos con el PSOE en Andalucía, y lo modularán probablemente para desvincularse del PNV de cara a las elecciones", añade.

Cuestionado por la designación de Jaime Ignacio del Burgo como experto para la redacción del texto articulado del Estatuto, Alonso afirma que el PP no va a estar en la ponencia "con el ánimo de escribir jurídicamente algo que no es legal, pero queremos explicar por qué supera el ámbito constitucional".

"Le hemos dado muchas vueltas a qué persona nombrar y nos hemos decantado por alguien que tuviera una formación, un profesor que tenga la perspectiva de la doctrina y la reflexión; tiene que tener un conocimiento de la historia del constitucionalismo en la redacción de estatutos en España en los últimos años, y dado que el texto se apoya en una interpretación torticera de la Disposición Adicional Primera decidimos proponer a uno de sus redactores", argumenta.

ABUSOS POLICIALES

Por lo que respecta a la retirada del recurso a la Ley de abusos policiales, Alonso afirma tener dudas sobre si el Gobierno central "ha prevaricado al retirar el recurso cinco días después de que el Tribunal Constitucional invalidará una ley similar de Navarra".

"Busca su salvaguarda diciendo que va a cambiar el texto, pero el Constitucional ya ha declarado que hay una reserva de jurisdicción, que no puede haber una comisión que sustituye a los jueces y que hay un derecho a la tutela judicial efectiva, no pueden decretar inocencias y culpabilidades al margen de los tribunales. No es que nosotros vayamos a pelear, es que se está cuestionando el honor de los cuerpos policiales, incluida la Ertzaintza, que pueden ser encausados sin garantías, y por eso no puede ser, es una cuestión de derechos civiles", indica.

PRESOS DE ETA

Asimismo, considera que el camino de la reinserción de los presos de ETA es difícil porque exige arrepentimiento, el reconocimiento del daño, el ánimo de colaborar con la Justicia, y "en ese marco se producen las progresiones de grado o los acercamientos, que no reagrupamientos".

"La clave es que sea individualizado, nosotros no estamos ni en contra ni a favor de nada, pero tiene que ser un tratamiento individualizado y lo que sí rechazamos es que se pueda negociar en bloque y que todo el mundo sea igual por una cuestión política", señala.

A su juicio, "otros pretenden otra cosa, piden directamente la excarcelación, la impunidad, que las penas no se cumplan, y eso en un estado de derecho no es aceptable". "Tienen que cumplir su condena y el estado debe ayudarles en el camino de la reinserción", insiste.