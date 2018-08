Alonso pide "coherencia" y que se retire el acuerdo de bases si el lehendakari cree que "no vale"

Publicado 29/08/2018 9:48:32 CET

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha pedido al lehendakari, Iñigo Urkullu, "cohererencia" y que "lidere dentro de su casa", para que el PNV retire el acuerdo de bases pactado con EH Bildu si cree que "el texto no vale".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi y recogida por Europa Press, Alonso, ante el planteamiento del lehendakari de ensanchar el consenso en torno al nuevo Estatuto, ha indicado que Urkullu "permanentemente" se está "desmarcando" de ese acuerdo y, a su juicio, de su partido, que lo está apoyando.

En este sentido, tras asegurar que "lo que valen son los hechos", le ha pedido que, si cree que este texto "no es legal y no vale" defienda su retirada. "Si realmente el lehendakari cree que ese texto no es legal y no vale lo que tendrá que hacer es liderar dentro de su casa y que el PNV lo retire", ha asegurado.

PRESUPUESTOS

Por otra parte, ha afirmado que la aprobación de las Cuentas Vascas dependerá del Gobierno y cree que el Ejecutivo de Urkullu "no puede trasladar la responsabilidad a los demás". Alonso ha asegurado que es una persona "dialogante" que intenta ser "sensata", pero "las circunstancias no ayudan".

Según ha avanzado, el PP "se va a sentar a hablar" aunque el asunto les parece "francamente difícil". "Con el esfuerzo que han realizado los años anteriores, no vale y, por tanto, van a tener que negociar de verdad si no quieren entrar en esa situación de prórroga", ha añadido.

