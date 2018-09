Álvarez-Pallete: "Telefónica es hoy mucho más fuerte, aunque los inversores ven crecimiento en otros sectores"

Actualizado 11/09/2018 17:31:41 CET

BILBAO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha afirmado que su compañía es "hoy mucho más fuerte y cada día se hace más fuerte", si bien en este momento los inversores "ven el crecimiento en otros sectores". En este sentido, ha señalado que, en Telefónica, "estamos construyendo una compañía para los próximos 20-30 años" y es "imposible" gestionarla con vista al "próximo trimestre".

Álvarez-Pallete ha abierto este martes el ciclo 'Asomándonos a un mundo digital' en la Universidad de Deusto en Bilbao, donde ha pronunciado la conferencia 'Disrupción exponencial' en la que ha repasado los principales claves para afrontar un futuro digital.

En el coloquio posterior, el presidente ejecutivo de Telefónica ha sido cuestionado por la causa de que la mejora de datos en su empresa y los distintos operadores del sector no se vea correspondida por una respuesta de los inversores en los mercados. "Es una situación muy difícil de explicar", ha opinado.

"Nosotros no nos resignamos ni nos conformamos porque lo que estamos construyendo es una compañía de telecomunicaciones para los próximos 20-30 años y consideramos que la compañía hoy es mucho más fuerte que lo que era hace cinco o diez años por esa transformación que hemos visto", ha apuntado.

En cualquier caso, ha admitido que "está claro que en la percepción de los inversores es el (sector) que peor se está comportando en Bolsa en los dos últimos años. No sólo Telefónica, todo el sector".

En este sentido, ha señalado que "los inversores lo que ven es la necesidad de invertir masivamente en fibra --Telefónica ha hecho una gran parte de esta inversión pero gran parte de nuestros competidores no la han hecho todavía en otros países--, lo que ven es la llegada del 5G que va a requerir una compra de espectro en creación de una nueva red móvil, lo que ven es una regulación que lejos de apoyar e incentivar esto, sigue penalizando".

"Y, por lo tanto, lo que ven es el crecimiento en otros sectores, en concreto en las tecnológicas", ha manifestado. En cualquier caso, ha reiterado que la red de telecomunicaciones de la empresa no sólo en España sino en otros países en los que opera "es mucho más fuerte hoy que hace cinco o diez años", aunque no se está siendo "capaz de aumentar nuestra facturación en un 50%" porque, además, se está gestionando la caída del mundo de la voz", ámbito en el que los consumidores quieren "pagar menos o no pagar en absoluto".

Por esta causa, ha indicado, "una parte de nuestros ingresos caen", si bien ha subrayado que "otra parte muy importante de nuestros ingresos crece".

De este modo, ha recordado que la compañía ya ha comenzado a crecer en ingresos y ese crecimiento, a través de la digitalización, se "acelera". Por su parte, se ha mostrado convencido de que "poco a poco eso irá cristalizando".

"MUY TENACES"

"Es imposible que nosotros gestionemos la compañía por el próximo trimestre. Somos una compañía de 20-30-50 años y, por lo tanto, somos muy tenaces", ha afirmado Álvarez-Pallete, que ha recordado que, cuando Telefónica presentó resultados a finales de julio, su acción subió un 4%, pero luego bajó.

En cualquier caso, ha subrayado que "la compañía es mucho más fuerte y cada día se hace más fuerte" y, en Telefónica, "estamos muy convencidos del valor intrínseco de la compañía y de nuestro sector". Según ha indicado, tras el "pendulazo que se está dando en las reglas del juego, poco a poco se irán aumentando la relevancia de compañías de infraestructuras fuertes en redes inteligentes".

Según ha concluido, "somos conscientes de que esto no es una labor de un trimestre", pero la "fortaleza que vemos en la compañía es incomparable" con respecto a la que tenía hace unos años.