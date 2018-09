San Sebastián convoca una concentración de repulsa ante la violación denunciada

Actualizado 03/09/2018 14:38:34 CET

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de San Sebastián ha aprobado una declaración institucional ante la denuncia presentada por una mujer por violación durante la madrugada del domingo en la playa de la Zurriola de la capital guipuzcoana. En señal de repulsa, la Corporación realizará una concentración este martes, a las 12.00 horas, frente al Consistorio en Alderdi Eder, y se suma a las convocatorias que con este mismo fin se realicen en la ciudad.

En la declaración, aprobada por unanimidad, el Ayuntamiento manifiesta su "más rotunda condena" de la agresión sufrida "en un nuevo episodio de violencia machista" ocurrido en la ciudad y expresa su "apoyo y solidaridad" con la mujer que ha sufrido esta "lamentable" agresión, así como a sus familiares y entorno cercano. Además, pone a su disposición los servicios de atención y apoyo jurídico, social y psicológico así como cuanta ayuda pueda necesitar.

Para el Consistorio donostiarra, este tipo de agresiones "no son sino la expresión más despreciable de la violencia machista y de las actitudes de desigualdad de género que aún imperan en nuestra sociedad" y contra la que el Ayuntamiento "se opone de manera contundente".

"Es necesario seguir trabajando en la educación en valores y en la igualdad entre hombres y mujeres, y es necesario, asimismo, insistir en que hay que actuar día a día en los factores que inducen este tipo de actitudes", remarca.

ENTORNO DE LA ZURRIOLA

El alcalde, Eneko Goia, en declaraciones a los periodistas, ha afirmado que "es verdad que se ha generado una sensación que se basa en dos casos y con la Aste Nagusia parece que como que todas las situaciones se producen en el entorno" de La Zurriola y, según ha subrayado, "no es correcto".

"Hay algunas que se han producido en ese entorno, otras se han producido en otros. Yo no creo que sea correcto focalizar únicamente en un espacio, lo cual no obsta para que evidentemente si hay que estar especialmente atentos lo estemos y la presencia que pueda haber de agentes por la zona esté más atenta si cabe", ha asegurado.

En esa línea, ha resaltado que "no es fácil" porque se trata de un área "muy vasta" que no solamente contempla la propia playa sino también el espigón. "Evidentemente con los medios con los que se dispone, tener un control exhaustivo de todos los lugares es complicado y he hablado con el concejal delegado de Seguridad Ciudadana para que estén atentos en esa zona", ha concluido.