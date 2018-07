Azkarraga no percibe "desmarque" de Ibarretxe de su hoja de ruta y cree que el apoyo de PNV varía depende de quien hable

Actualizado 31/03/2008 16:26:38 CET

Advierte de que podrían "flexibilizarse plazos un mes o mes y medio", pero no los contenidos porque es un "compromiso" del Gobierno vasco

BILBAO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, y secretario de Organización de EA, Joseba Azkarraga, aseguró hoy que no ha percibido "ningún desmarque" por parte del lehendakari, Juan José Ibarretxe, a la hoja de ruta presentada en septiembre ante el Parlamento vasco, pero que, en el PNV, el apoyo "depende de quien hable".

Además, consideró que para lograr "un buen acuerdo" entre los Gobiernos autonómico y central sobre la propuesta del lehendakari podrían "flexibilizarse los plazos un mes o mes y medio", pero no los contenidos, porque es "un compromiso del Gobierno vasco".

En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, Azkarraga destacó que el lehendakari "ha mantenido y mantiene el compromiso" que se adquirió "ante la ciudadanía, por lo que tiene "plena confianza de que se va a cumplir la palabra dada".

El consejero recordó que el 27 de junio se realizará un pleno monográfico sobre este asunto en el Parlamento vasco "al que se podrá ir con acuerdo o con desacuerdo pero, en definitiva, hay un compromiso adquirido".

"En el tema de los plazos, nosotros queremos ser muy claros: si se confirmara claramente que los plazos pueden ser un problema para alcanzar un buen acuerdo, flexibilícense esos plazos, pero no 'sine die', por supuesto; flexibilícense en el espacio de un mes, o mes y medio, si hiciera falta, pero que no se utilice este concepto de la flexibilización para los contenidos porque es algo en lo que nosotros, por supuesto, no vamos a entrar", explicó

Respecto a que las negociaciones PSOE-PNV en las nuevas Cortes Generales pueda suponer una rebaja en cuestiones como el derecho a decidir, Azkarraga remarcó que "tiene que quedar claro" que "hay una posición del Gobierno vasco representada por su lehendakari, que fue trasladada al Parlamento", y que supone "una propuesta firme" del Ejecutivo formado por tres partidos y, "por tanto, apoyado también por esos tres partidos".

Para el consejero, se trata de "un compromiso adquirido ante la sociedad vasca" a través del Parlamento, por lo que no tiene "ninguna duda" de que "se va a respetar", lo que, a su entender, implica que "la negociación de este Gobierno con el Gobierno socialista va a ser, sobre todo, en base, fundamentalmente, a la necesidad de que la sociedad pueda pronunciarse sobre el futuro que quiere para sí".

En este sentido, manifestó que esa capacidad de pronunciarse sobre su futuro es "una clave fundamental para terminar con el conflicto político o lograr la normalidad política que aquí no se produce".

ASAMBLEA NACIONAL

Joseba Azkarraga realizó estas declaraciones en la presentación de un borrador de documento que será debatido por la Asamblea Nacional que realizará EA este jueves, con el objetivo de lograr un "mayor acercamiento a la sociedad a través de los agentes sociales y económicos".

Dicho acercamiento, precisó, "hay que hacerlo a través de un planteamiento claro, con un contenido, y será a partir del jueves cuando tendremos que ir trasladando a otras instancias cuál es la posición nuestra y hasta qué punto podemos trabajar de manera conjunta".

El dirigente de EA explicó que este borrador no contempla "giros drásticos" en la línea política de la formación tras los últimos resultados electorales, ya que mantiene la apuesta conjunta por "los derechos nacionales y los sociales". "Se trata de una propuesta de trabajo para lograr mayor bienestar social a través de mayores cuotas de autogobierno", aseguró.

Además, indicó que el texto también menciona la citada de hoja de ruta, que EA está "obligada" a apoyar porque es "un compromiso del Gobierno vasco ante el Parlamento y la sociedad". Sobre esta cuestión, recordó que, en la actulaidad, estamos en la fase de la búsqueda de un acuerdo con José Luis Rodríguez Zapatero, "sin precipitaciones ni nerviosismo".