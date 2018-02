Azpiazu pide a Cs respeto al Concierto y acusa a Rivera de tener ideas predemocráticas

Actualizado 22/02/2018 13:57:23 CET

Asegura que las relaciones de los Gobiernos central y vasco son "fluidas" y confía en resolver el "atasco" en la tarifa eléctrica

BILBAO, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, ha pedido "respeto" hacia el Concierto vasco, y "fair play" a Ciudadanos y a "todos los que lo critican de forma interesada y partidaria". En este sentido, ha afirmado que le "preocupa" el comportamiento de "estos políticos que tienen aspecto de jóvenes, pero ideas predemocráticas".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el consejero vasco ha admitido que "preocupa cualquier ataque" al sistema del Concierto, aunque "sea de un grupo que tiene el peso que tiene en Euskadi, prácticamente nulo, pero que puede meter bastante ruido".

A su entender, "hay que darle la importancia que hay que darle y saber aislar las posiciones de Ciudadanos" sobre el Concierto para "no tratar de confundir y pensar que todo el mundo está en contra del Concierto". "Es un partido político con intereses ajenos al Concierto, intentando conseguir otro tipo de cuestiones, no sé si son votos", ha añadido.

El consejero vasco ha señalado que, en cualquier caso, "tenemos que defender el Concierto a toda costa y tratar de explicarlo", si bien ha asegurado que la postura de Ciudadanos "preocupa, pero tampoco creo que haya que preocuparse en exceso por esa cuestión".

No obstante, ha pedido "el mismo respeto" hacia el Concierto que el que se muestra desde Euskadi hacia el sistema de financiación del resto de comunidades autónomas. "Jamás he criticado que, en materia de financiación, hayan hecho una cosa o la otra. Lo he respetado escrupulosamente porque es su sistema de financiación y a ellos les corresponde llegar al acuerdo. El mismo respeto que pido para el Concierto, y no hay ese respeto", ha denunciado.

Según ha indicado, pese a "la discrepancia política", siempre debe haber "unas mínimas reglas de 'fair play'". "Es lo que le pido a Ciudadanos y a todos aquellos que critican sin conocimiento y de una forma interesada y partidaria el Concierto", ha señalado el consejero vasco.

Azpiazu ha señalado que le "preocupa bastante estos políticos que tienen aspecto de jóvenes pero que tienen ideas predemocráticas". "A Rivera no le veo en compartamientos estrictamente democráticos, no le he visto muchas veces", ha lamentado.

RELACIONES FLUIDAS

Preguntado por si el posicionamiento de Ciudadanos está dificultando la relación entre los Gobiernos central y vasco, ha asegurado que las relaciones entre los dos ejecutivos son "bastante fluidas y positivas", si bien ha dicho desconocer si hay "problemas" en las relaciones entre PNV, PP y Ciudadanos en el Congreso.

Asimismo, ha confiado en que el acuerdo alcanzado entre el PNV y el Gobierno de Mariano Rajoy para reducir los peajes eléctricos a las empresas, un asunto que está actualmente "un poco atascado", finalmente se "resolverá".

El consejero vasco ha admitido que "muchos de los acuerdos no son fáciles de resolver", pero ha subrayado, si se han adoptado, "al final lo que tiene que ocurrir es que se cumplan".