Azpiazu pide a Rivera que no use el Concierto como "arma arrojadiza" porque es "impresentable"

Actualizado 01/03/2018 8:57:58 CET

Afirma que el Concierto Económico no es un instrumento "nacionalista" y destaca que el PP es uno de sus "firmes defensores"

BILBAO, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha pedido al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que no utilice el Concierto como "arma arrojadiza" con fines electoralistas porque es "impresentable". Además, ha asegurado que éste no es un instrumento "nacionalista" y le ha recordado que el PP es uno de sus "firmes defensores".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Azpiazu ha afirmado que el Concierto es algo "que compete e interesa" a todos los vascos, y hay que "defenderlo y trabajarlo" entre todas las instituciones y todas las formaciones políticas.

En este sentido, cree que, si algún partido no hubiera estado este pasado miércoles en el acto convocado en el Teatro Arriaga de Bilbao con motivo del 140 aniversario del Concierto Económico "habría sido un gran error". "Creo que es labor de todos los partidos políticos estar presentes cuando se celebra un aniversario tan importante de un instrumento tan importante como es el Concierto", ha apuntado.

Según ha manifestado, sin él, Euskadi tendría "una dependencia mayor del resto, de fuera", y no tendría capacidad de autoorganización y de desarrollar unas políticas públicas propias. "Nos ha permitido ir creciendo en la institucionalización del país y tomando nuestras propias decisiones en ámbitos muy importantes para el conjunto de los ciudadanos, como la sanidad, la educación, las infraestructuras, la innovación, etc, es decir, en todo aquello que afecta al bienestar y a la economía de las personas", ha explicado.

Tras reconocer la complejidad de entender el Concierto Económico en sus aspectos técnicos, ha subrayado que sirve "para resolver los problemas" de los vascos. Además, ha destacado su carácter bilateral y la necesidad de acuerdo entre los Gobiernos Vasco y central.

PP Y MONTORO

En este sentido, cree que el PP y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "son firmes convencidos de que es un instrumento que es propio" de Euskadi, pero que "hay que defenderlo, y que a ellos les corresponde también llevar adelante esta defensa".

Pedro Azpiazu ha manifestado que, además, Montoro "siempre alardea de que él fue ministro cuando se aprobó el Concierto indefinido del año 2002". "No hay ninguna duda en ese sentido, de que ha habido siempre un apoyo por parte del PP, en este caso, al Concierto Económico", ha indicado.

El consejero ha señalado que, en la última negociación con el ministro, ambos estuvieron de acuerdo con que "había que solucionarlo ya" entre ambos, "y así fue".

CIUDADANOS

En cuanto a la postura de Ciudadanos, ha señalado que "no es agradable que se metan con el Concierto Económico, cuando es una institución que tiene que ser completamente respetada". "Yo siempre he pedido respeto y que no se utilice el Concierto como arma arrojadiza, como instrumento político, sobre todo, cuando se utiliza para conseguir fines ajenos al Concierto, como pueden ser unos buenos resultados electorales por parte de Cs", ha añadido.

A su juicio, esta actitud "es absolutamente impresentable", aunque ha reconocido que "en política esto es difícil de evitar". "Yo estaría encantado de explicérselo a Albert Rivera, pero creo que no tiene ningún interés. Igual si lo entiende, se sonroja un poco cuando hace las críticas", ha añadido.

No obstante, le ha reclamado que "no utilice el Concierto Económico como arma arrojadiza" y ha dicho que antes a Rivera "no le interesaba esto". "Esto es algo nuevo, es algo que ha visto que, en este momento, le interesa sacarlo por otra cuestión ajena al Concierto", ha manifestado.

Tras señalar que al presidente de la formación naranja no le gustan "los nacionalismos vascos", ha dicho que éste cree que el Concierto "es un tema nacionalista cuando es totalmente falso".

"El PP es un firme defensor del Concierto Económico y todos los partidos en Euskadi son defensores. Es un instrumento de todos, no de los nacionalistas, pero él cree que ataca al nacionalismo atacando al Concierto, y creo que se equivoca", ha dicho. Sin embargo, considera que "hay que darle la importancia justa y no darle demasiadas vueltas a la cuestión".