Barkos dice que no comparte las declaraciones de Tapia sobre el TAV y la construcción nacional

Publicado 25/01/2018 11:27:22 CET

Recuerda que "hubo un pronunciamiento público" de Urkullu mostrando su "respeto escrupuloso" del Gobierno vasco a Navarra

PAMPLONA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha manifestado este jueves que no comparte las declaraciones de la consejera del Ejecutivo vasco, Arantxa Tapia, sobre que el Tren de Alta Velocidad (TAV) es fundamental para "la construcción nacional".

Barkos así lo ha expuesto en el pleno del Parlamento de Navarra a preguntas de UPN sobre las declaraciones de Tapia en el acto del TAV en Pamplona, unas declaraciones que, según ha asegurado, la máxima representante del Gobierno foral, no comparte.

Además, se ha dirigido al portavoz de UPN, Javier Esparza, que "la única falta de respeto es la suya cuando pretende forzar una polémica que nunca existió". Además, ha añadido que "hubo un pronunciamiento público, no solo por carta de Urkullu reseñando, y creo que es suficiente explicación, al respeto escrupuloso del Gobierno vasco a Navarra, como no puede ser de otra manera".

Tras señalar que "eso debía resultar más que suficiente", la jefa del Ejecutivo navarro ha indicado que no comparte que la construcción del TAV tenga que ver con un proyecto de "construcción nacional, como tampoco que el euskera sea un elemento de construcción nacional". "¿Sabe quien comparte que el TAV es elemento de construcción nacional o el euskera? Usted, señor Esparza, usted lo hace desde la posición contraria", ha expuesto.

Barkos ha criticado al portavoz de UPN por remitir la carta a Urkullu, y de que "trate de actuar de presidente en la sombra y ha terminado de presidente ensombrecido". "Terminará de supuesto presidente pasmado", ha dicho.

"TORPEZA"

El portavoz de UPN ha indicado a la presidenta que "podía haber dicho antes" que no las compartía. "Bienvenida", le ha traslado, para afirmar que "nosotros no las compartimos, son una torpeza mayúscula". "No tiene sentido que se venga a hablar del TAV y que se diga que se está impulsado la construcción nacional, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra?", ha expuesto.

Ha criticado Esparza que el Gobierno de Barkos "ha mirado para otro lado", y ha señalado que "agradezco que no esté de acuerdo con las declaraciones de la consejera vasca", pero "disculpas no se han pedido ni se han dado".

A su juicio, "la colaboración con la Comunidad Autónoma Vasca es necesaria desde la lealtad y el respeto". "Y es lo que no ha hecho la consejera, y Urkullu debía haberle pedido a su consejera que se disculpara, en política, a veces, hay que disculparse y no pasa nada, se da la talla. Espero que se haga", ha concluido.