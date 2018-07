Basagoiti afirma que PP "no se resigna" y no apoyará "cualquier cosa" porque quiere "sacar a los vascos de la crisis"

Actualizado 26/01/2011 14:46:27 CET

Martínez dice que "ser popular es tener un compromiso claro con el empleo y la mejora de servicios sociales e infraestructuras"

BILBAO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha asegurado que el partido Popular "no se resigna" y "no va a apoyar cualquier cosa", porque su objetivo es "sacar a los vascos de la crisis económica".

En la presentación de la campaña del PP de Bizkaia cuyo soporte es el tranvía de Bilbao, Basagoiti ha recordado que "quedan unos meses para las elecciones municipales y forales en Euskadi" y el PP, "además de presentar a las mejores candidatas, como son Esther Martínez y Cristina Ruiz, y de tener proyectos de ciudad y de territorio como los de los transportes, planteamos un proyecto económico serio".

En ese sentido, ha asegurado que "la seguridad y la garantía para salir de la crisis económica es el PP" y ha denunciado que "hay un pacto económico encima de la mesa para subir el IVA y los impuestos, para bajar las pensiones o para aumentar la edad de jubilación, que es el pacto entre Zapatero y el PNV, entre el PSOE y Urkullu".

"Yo quiero que los ciudadanos sepan aquí en Euskadi que si les bajan la pensión, si les suben la edad de jubilación o si les suben los impuestos es porque esto lo han pactado en el Congreso de los diputados entre el PNV y el PSOE", ha reiterado.

Basagoiti ha insistido en que el PP es "la única alternativa económica que hay, a día de hoy, a estas propuestas fracasadas", por lo que "respaldar al PP no es sólo respaldar candidatos y proyectos de ciudad, es respaldar formulas económicas para que haya más trabajo, para que se cree empleo, para que se dinamice la economía y para conseguir que Euskadi salga de la crisis".

El líder de los populares vascos ha asegurado que el PP "no se resigna y no va a apoyar cualquier cosa" porque "el PP está aquí para sacarnos a los vascos, a los vizcaínos y a los bilbaínos de la crisis económica".

"SER POPULAR"

Por su parte, la candidata a diputada general por Bizkaia, Esther Martínez, ha explicado que con esta campaña pretenden, desde el PP, "plantear una pregunta, una reflexión, para llegar a una conclusión acerca de lo que es ser popular". Según ha dicho, "ser popular es tener un compromiso claro también en Bizkaia con la creación de empleo, con la mejora de nuestros servicios sociales y con nuestras infraestructuras y la mejora del servicio público de transporte".

En ese sentido, se ha referido a la presentación del estudio informativo de la Línea 4 del metro a Rekalde, un proyecto, a su juicio, que "condensa muy bien lo que es ser popular". Martínez ha recordado como el PP, "a pesar de la negativa del PNV, de Azkuna y de Bilbao" han estado instando a la llegada del metro hasta el barrio de Rekalde "y sabemos que, a día de hoy, va a ser una realidad y nos alegramos de que se hayan modificado las iniciales pretensiones del Partido Socialista que únicamente se ocupaba de la llegada del metro entre Rekalde y Moyua, de forma que se ha ampliado el trazado".

En su opinión, "coordinar y cohesionar las distintas zonas de Bilbao supone también vertebrar Bizkaia", por lo que ha dicho esperar en los próximos días "no ver una de esas poses a las que tan acostumbrados nos tiene el señor Bilbao poniendo en cuestión esta infraestructura", que para el PP es "fundamental para el transporte en Bizkaia".

Martínez ha asegurado que el PP trabajará para que se puedan "acortar" los plazos de ejecución de la Línea 4 y su llegada a Rekalde se produzca "cuando antes", al igual que han apostado por la llegada del metro hasta el hospital de Galdakano.

En su opinión, "no sólo es necesario ir mejorando las líneas que tenemos a día de hoy e ir ampliándolas, sino que también es fundamental mejorar la calidad del servicio a día de hoy". Por ello, una de las pretensiones que seguirán poniendo sobre la mesa es "la tan demandada y popular ampliación del horario del metro desde las cinco de la mañana hasta las doce de la noche".

Por su parte, la portavoz popular en el Ayuntamiento de Bilbao y candidata a la Alcaldía, Cristina Ruiz, ha reiterado que para Bilbao es "fundamental y clave" el proyecto de la Línea 4 de metro y ha subrayado que "si los vecinos de Rekalde tienen a día de hoy la certeza, la seguridad, la tranquilidad y la garantía de que van a tener metro en su barrio es gracias al PP, que en ningún momento ha cejado ni flaqueado ante una demanda ciudadana".

Tras destacar la posibilidad de que la Línea 4 "aún se mejore más si cabe y llegue a más barrios de Bilbao", ha señalado la importancia de que eso se pueda llevar a cabo porque "conectaría esta línea con otras zonas que son el futuro de la ciudad, como la torre Iberdrola, la Universidad de Deusto o la plaza Euskadi, además de la conexión a medio plazo con el aeropuerto".

Ruiz ha pedido al PNV, "mientras siga gobernando en la Diputación", así como al PSE-EE que "no se enzarcen en otra polémica, que no nos hagan perder el tiempo y que no den esa imagen de confrontación a los ciudadanos, porque hemos asistido a demasiadas trifulcas que nos podíamos haber ahorrado".

"De lo que se trata es de trabajar todos juntos, de no perder el tiempo con debates estériles, de llevar la Línea 4 a Rekalde y de seguir comunicando a los bilbaínos, de forma que tengan un mejor transporte público", ha concluido.