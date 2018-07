Basagoiti asegura que está habiendo "diálogo intenso" entre PNV, PSE-EE y PP sobre el futuro de las cajas

Actualizado 28/02/2011 11:27:12 CET

BILBAO, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha asegurado que, aunque parezca "públicamente" que no va a haber reuniones entre PNV, PSE-EE y PP, "sí está habiendo diálogo intenso" entre los tres partidos sobre el futuro de las cajas vascas

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Basagoiti se ha referido, de esta forma, a su oferta de diálogo entre PNV, PSE-EE y PP para abordar la situación de las cajas.

Según ha dicho, a pesar de que "parece públicamente" que no se van a dar esas reuniones, "sí hay encuentro entre las tres formaciones". "Puede que no sea a la vez y puede que no sea público, pero sí hay un debate intenso y discreto sobre las cajas vascas, porque los tres partidos, independientemente de las diferencias, somos conscientes que nos jugamos mucho los vascos".

Basagoiti ha advertido que BBK, Vital y Kutxa "se juegan mucho en este nuevo escenario, con este problema de los créditos, con la reforma de las leyes y con el encaje de la ley vasca. Se juegan su futuro".

Por eso, ha reiterado, "sí esta habiendo un diálogo intenso para poder consensuar una postura que anime a que las cajas vascas estén en la mejor posición posible para que sigan siendo lo que tienen que ser, cajas que estén al servicios de las empresas, de los autónomos y de Euskadi".

Basagoiti ha explicado que el PP está recabando "informaciones de las dos partes", para "intentar poner en el medio un poquito de racionalidad". Tras reconocer que "aún es pronto para decir por dónde se va", ha mostrado su deseo de que socialistas, nacionalistas y populares fueran capaces de tener "una postura conjunta que haga que nuestras cajas sean y estén las más fuertes de España, en este periodo convulso que nos toca vivir y que aún nos va a tocar más vivirlo".