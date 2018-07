Basagoiti dice que la huelga es contra las políticas pactadas por PSOE y PNV

Actualizado 26/01/2011 14:16:53 CET

BILBAO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha afirmado que la huelga general de este jueves convocada por los sindicatos nacionalistas contra la reforma de las pensiones es "contra las políticas que han pactado PSOE y PNV" y no contra las del PP, cuya posición en Euskadi es "trabajar, trabajar y trabajar", por lo que ñps populares "trabajarán" en esta jornada de paro.

En la presentación de la campaña del PP de Bizkaia, cuyo soporte es el tranvía de Bilbao, Basagoiti ha asegurado que la huelga general convocada en Euskadi y Navarra "no es contra las políticas del PP", sino que "será contra las políticas del PNV y del PSOE, que han pactado todo lo que tiene que ver con la reforma laboral, con la subida de impuestos y las jubilaciones".

No obstante, ha señalado que, aunque la huelga "no tenga nada que ver" con el PP, su partido considera que "lo que hace falta es trabajar, currar y arrimar el hombro", así como que "todos nos esforcemos y no estemos haciendo que los comercios, las industrias y las empresas vayan aun con más dificultades de las que tienen".

Por ello, el líder de los populares vascos ha destacado que la posición de su partido en Euskadi es "trabajar, trabajar y trabajar", por lo que este jueves "trabajarán".