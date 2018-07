Basagoiti dice a PNV y PSE que "no entren en broncas" porque lo importante es que "se haya detenido a unos terroristas"

Actualizado 27/01/2010 13:37:14 CET

Afirma que esta polémica evidencia que "no se puede esperar demasiado" de la reunión entre López y Urkullu

BILBAO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, afirmó hoy que el PNV y el PSE no deberían "entrar en broncas" sobre la labor y eficacia de la Ertzaintza con los diferentes gobiernos vascos, porque lo importante es que "se haya detenido a unos terroristas".

En declaraciones a Europa Press, se refirió a la polémica suscitada tras las palabras del portavoz parlamentario del PSE-EE, José Antonio Pastor, de las que se deducía un cuestionamiento de la eficacia de la Ertzaintza en materia antiterrorista cuando gobernaba PNV. Sus palabras provocaron un importante malestar en el PNV, que emplazó al lehendakari, Patxi López, a realizar "una aclaración pública" sobre su voluntad de cara a la reunión del viernes con el presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu.

Basagoiti indicó que Urkullu y López tienen una reunión el viernes, pero "aquí lo importante" no es "ni las reuniones, ni sus polémicas, ni sus broncas", sino que se hayan detenido "a unos terroristas y que hoy estamos más cerca de la paz, con libertad, porque hay menos gente en Euskadi que puede poner bombas y matar en Euskadi".

"Creo que no debieran entrar en esta bronca entre los dos porque la obligación del PSE y de su gobierno es seguir deteniendo terroristas, que para eso están al frente del Gobierno, y luego ser los ciudadanos quienes valoren o no qué se hacía antes y qué se hace ahora", agregó.

Basagoiti añadió que el PNV tampoco debe entrar "en esta bronca" porque si realmente "se alegra de que se detengan terroristas, que lo aplauda y punto". "Lo demás no aporta nada, aquí lo fundamental es que el gobierno, la oposición y quien apoyamos al gobierno estemos todos unidos en acabar con ETA, deteniendo comandos, quitando excusas a su mundo y apoyando todos en la misma dirección", señaló.

El dirigente del PP vasco insistió en que a López y al PSE lo que tiene que pedir es que "detengan terroristas, que gobiernen bien, que no den espacios a ETA, que cumplan con su obligación" porque "lo demás son cosas opinables".

Asimismo, indicó que al PNV le reclama que "no entre en este tipo de polémicas". "Si se alegra de que detengan a terroristas, lo que tiene que hacer es aplaudirlo", añadió.

Basagoiti indicó que "lo pasado, pasado está" y los ciudadanos saben "cuáles son los juicios que se hacen en el presente y en el futuro".

"Yo me niego a que la política vasca siga permanentemente pensando en Ibarretxe o en los 30 años anteriores, estamos en el año 2010, hay un gobierno diferente, hay que hacer mejor las cosas cada vez y lo demás no aporta absolutamente nada, que nadie se equivoque y se distraiga, aquí lo importante es que se ha detenido un comando, lo demás es todo accesorio y propio de personas que no están centradas en lo que tienen que estar, que en Euskadi cada vez haya más paz y más libertad", agregó.

Basagoiti indicó que una reunión entre el lehendakari y el presidente de un partido "importante" en Euskadi tenía que ser "normal" y debería servir para tratar "distintos problemas del país".

"Ese verdad que este tipo de polémicas están apuntando lo que algunos ya pensábamos, que no se puede esperar demasiado de esa reunión, primero porque el PNV está aún pensando en que quienes gobiernan son okupas y no quieren dar ni agua a la nueva mayoría y dos, porque el PSE y el Gobierno de Patxi López está intentando hacer ver todo el día que él hace las cosas mejor que el anterior", añadió.

Basagoiti manifestó que le da "igual lo uno y lo otro" porque lo que quiere es que en Euskadi "se gobierne bien" y que haya "entendimiento, se solucionen problemas y que los terroristas estén en la cárcel y que los ciudadanos podamos disfrutar tranquilamente de las calles".