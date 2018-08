Bilbao cerrará al tráfico este jueves el recinto festivo y efectuará cambios de recorrido en 24 líneas de autobús

Publicado 13/08/2018 12:57:54 CET

El Ayuntamiento insta a no adquirir alimentos en puestos no autorizados porque no han pasado los controles

BILBAO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bilbao cortará al tráfico el recinto festivo de El Arenal desde este jueves, 16 de agosto, hasta el martes 28 y efectuará diversas limitaciones en la circulación en otras zonas con motivo de las actividades programadas en Aste Nagusia. Estas medidas afectarán al recorrido de 24 líneas de Bilbobus, que reforzará sus servicios durante las fiestas.

Asimismo, personal de Ayuntamiento controlará, a lo largo de la Aste Nagusia, el buen estado de los productos que se consuman en las txosnas y en otros establecimientos del recinto festivo, así como los niveles de los equipos de sonido.

La concejal de Salud y Consumo, Yolanda Díez, y la edil adjunta de Movilidad y Sostenibilidad, Inés Ibáñez de Maeztu, han presentado este lunes, en una rueda de prensa, el operativo especial que se pondrá en marcha con motivo de la Aste Nagusia bilbaína, que dará comienzo este sábado.

En materia de Circulación y Transporte Público, la celebración de las fiestas bilbaínas supondrá, como en anteriores ediciones, afecciones en el tráfico. En concreto, por motivos de seguridad, todo el recinto festivo de El Arenal --acotado por las calles Sendeja, Viuda de Epalza, Arenal y Ribera-- permanecerá totalmente cortado desde las 8.00 horas del jueves 16 hasta las 15.00 horas del martes 28 de agosto.

La entrada al espacio festivo del Arenal para los vehículos autorizados se realizará por la calle Sendeja (desde Plaza Ernesto Erkoreka) y la salida por la calle Ribera, mientras que el estacionamiento de vehículos en el espacio festivo quedará prohibido, excepto en horario de carga y descarga.

Además, todas las tardes y noches de Aste Nagusia, del sábado 18 al domingo 26, este recinto acotado se extenderá a otras zonas limítrofes como la Plaza Circular, desde las 21.30 hasta las 8.00 del día siguiente, y la calle Bailén, que se cortará al tráfico en el tramo final entre las 19.00 horas y hasta las 7.00 o las 8.00 horas del día siguiente. El tráfico se desviará por Bailén hacia la calle San Francisco.

Otros espectáculos diarios, como los fuegos artificiales, los conciertos del Parque Europa o el Txikigune, y los diferentes actos festivos programados, como el desfile de la Ballena o la Bajada de Goitiberas, también provocarán afecciones al tráfico.

Un total de 24 líneas de Bilbobus verán afectado su recorrido en alguna medida por los cortes de tráfico durante las fiestas. Los autobuses de la capital vizcaína, además, incrementarán sus servicios para cubrir "la fuerte demanda" prevista para el 'viernes grande', de manera que pasarán a ser los de una jornada habitual de sábado, excepto la línea 58 que tendrá frecuencia de 15 minutos.

También se establecerán refuerzos en varias de sus líneas de Bilbobus cada noche, una vez finalizado el espectáculo de los fuegos artificiales. Estos nuevos servicios podrán consultarse en parada, llamando al 010 o a través de la página web municipal.

Por otro lado, este año el Funicular de Artxanda volverá a ampliar su horario de funcionamiento hasta las doce de la noche, desde el sábado 18 y hasta el sábado 25, con el objetivo de favorecer que "todas aquellas personas que lo deseen puedan contemplar desde Artxanda los fuegos artificiales", han explicado desde el Ayuntamiento.

Asimismo, este año el servicio de Bilbon Bizi se mantendrá en funcionamiento, excepto aquellos puntos de préstamo que se vean afectados por el desarrollo de los eventos festivos organizados.

El Ayuntamiento ha advertido a todas las personas que accedan al centro de la Villa en su propio vehículo de que el acotamiento de los distintos recintos festivos obliga a establecer modificaciones en varias áreas habituales de estacionamiento como la calle Anselmo Clavé, donde estará instalado el Txikigune y que quedará cortada al tráfico, excepto para facilitar el acceso a garaje de residentes, desde este lunes, 13 de agosto, hasta el lunes 27.

RUIDO

Por otro lado, como en años anteriores, el Ayuntamiento de Bilbao desplegará un operativo especial para controlar que los equipos de sonido de las txosnas y de los locales de hostelería cumplan las ordenanzas vigentes en materia de contaminación acústica.

Este año se continuará incidiendo en la línea marcada en ediciones anteriores, teniendo en cuenta las distintas zonas y los niveles establecidos para cada una de ellas.

De este modo, además de la presencia de cinco inspectores de Medio Ambiente a pie de calle, se establecerá, como otros años, un sistema centralizado de programación y control de sonido, compuesto por unos aparatos limitadores de volumen, que estarán conectados a un ordenador central en las dependencias municipales de Medio Ambiente, desde donde se velará para que se ajusten a los niveles establecidos.

BEBIDAS Y ALIMENTOS

Asimismo, como en años anteriores, el Área de Salud y Consumo vigilará "el buen estado higiénico-sanitario de bebidas y alimentos que se distribuyan en las txosnas y en otros establecimientos del recinto festivo" durante las nueve jornadas de fiesta.

Según han explicado sus responsables, se ha ofrecido a las personas que van a trabajar en estas instalaciones varios cursos de manipulación de alimentos e información sobre alergias e intolerancias alimentarias.

Los titulares de las txosnas deberán presentar las correspondientes memorias sanitarias, con las características del establecimiento, dotación de instalaciones y actividades que se van a desarrollar, entre otros aspectos.

Una vez estudiadas, se propondrán los cambios que se consideren oportunos para adecuar las instalaciones a las normas sanitarias y se realizará una primera inspección de comprobación, en la que participarán dos veterinarios y dos ayudantes, antes de la inauguración del recinto festivo. Posteriormente, se continuará con inspecciones periódicas durante todo el tiempo que permanezcan abiertas al público.

Durante Aste Nagusia, también se seguirán realizando inspecciones en los establecimientos alimentarios ubicados en el resto de la ciudad, dentro de "la actividad normal de control".

El Ayuntamiento ha recordado a los ciudadanos que el consumo de alimentos en puestos de venta callejeros no autorizados "no cuenta con el respaldo de este control, que ofrece seguridad alimentaria en los productos que se venden", por lo que ha aconsejado "no optar por estos puestos o puntos de venta para nuestra alimentación".

Asimismo, personal técnico de Salud y Consumo llevará a cabo tareas de desinfección y desinsectación mediante equipos portátiles en zonas, como soportales o bajos, donde sea difícil la actuación de los servicios de limpieza.

Como en años anteriores, desde el Área de Salud y Consumo se ofrecerá información sobre el consumo de drogas, alcohol y salud sexual en diferentes carpas instaladas en el recinto festivo.