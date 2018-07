Bilbao será escenario de la película "El doble más 15", protagonizada por Maribel Verdú

Actualizado 03/07/2018 19:08:09 CET

Bilbao será escenario, a partir de este próximo jueves, de la película "El doble más 15", dirigida por el bilbaíno Mikel Rueda y protagonizada por Maribel Verdú y Germán Alcarazu.

La película se rodará, durante seis semanas en diferentes localizaciones de Bilbao y sus alrededores. El guión está escrito por el propio director, que tiene entre sus films títulos como "Izarren Argia/Estrellas que Alcanzar" o "A Escondidas".

Según ha explicado Mikel Rueda, el origen de la película arranca con un trabajo anterior, un corto titulado "Caminan", protagonizado por Maribel Verdú, que "funcionó muy bien".

"Pero me quedé con ganas de más. De saber más. De desarrollar más esa historia. Así que me decidí a ver hasta dónde me llevaba dicho relato", ha asegurado.

Baleuko S.L., Sonora Estudios y Potenza se encargan de producir el film, que cuenta con la participación de ETB. La película, que llegará a los cines el próximo año, será distribuida por Filmax.