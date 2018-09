Cámara vasca insta a EiTB a no invitar a "representantes de Batasuna u otras organizaciones ilegales"

Actualizado 28/02/2011 16:34:52 CET

Un texto apoyado por PSE, PP y UPyD pretende evitar la "equiparación" con "opciones democráticas"

VITORIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento vasco, con el apoyo del PSE-EE, PP y UPyD, ha instado a la dirección de EiTB a "impedir que representantes de Batasuna u otras organizaciones ilegales" sean invitados a programas de la radiotelevisión pública vasca, "evitando de esta forma que puedan equipararse a las opciones legítimas y democráticas que forman el espectro político vasco".

El texto, votado en el seno de la Comisión de Control de EiTB, ha recibido el voto en contra del PNV y EB. La Cámara ha debatido acerca de esta cuestión a raíz de una propuesta de UPyD referida a una entrevista realizada el 16 de diciembre de 2010 en Radio Euskadi al dirigente la izquierda abertzale Rufi Etxeberria.

En aquella ocasión -a pocas semanas de que ETA anunciara su alto el fuego "general"-, Etxeberria consideró que iba a producirse una "respuesta positiva" de la banda a las demandas de una tregua unilateral, permanente y verificable.

En el texto acordado por PSE, PP y UPyD se reconoce la labor de la dirección de EiTB "en el cambio de tratamiento informativo de las organizaciones ilegalizadas por su connivencia con ETA".

Además, insta a los responsables del ente público a no "dar cobertura o facilitar espacios a los terroristas, organizaciones ilegalizadas o a quienes en cada momento pretendan representarlas, justificarlas o amparar sus acciones".

También se urge a "impedir que representantes de Batasuna y otras organizaciones ilegales sean invitados a participar en programas de entrevistas, debate, tertulias o cualquier otro formato" de la radiotelevisión pública, "evitando de esta forma que puedan equipararse a las opciones legítimas y democráticas que forman el espectro político vasco".

SERVICIO PÚBLICO

En la proposición se precisa que "esta actitud de compromiso institucional en absoluto puede significar que EiTB vaya a renunciar a su función de servicio público de información, regida por los principios de profesionalidad, veracidad e independencia a la hora de cubrir las informaciones de actualidad, según el interés informativo de las mismas y atendiendo al derecho de la ciudadanía vasca a disponer de una información honesta y veraz".

El representante de UPyD, Gorka Maneiro, ha afirmado que la presencia de Etxeberria en Radio Euskadi "rompía" el acuerdo entre el PSE-EE y el PP en el que se sustenta el Gobierno de Patxi López, tras lo que ha expresado su deseo de que hechos de este tipo "no se repitan" en el futuro.

El parlamentario del PSE Carlos Gorostiza ha señalado que la entrevista a Etxeberria se realizó debido a razones de "interés informativo", aunque reconoció que la misma "defraudó las expectativas", dado que el dirigente de la izquierda abertzale no dijo "lo que la sociedad vasca quería oír".

De todas formas, ha afirmado que a pesar de que no se puede dar cobertura a un partido ilegalizado "como si fuera un agente político más", EiTB tampoco va a "desatender" determinadas informaciones. "Los micrófonos de EiTB no pueden no estar donde sí están el resto de micrófonos", ha añadido, tras lo que ha advertido que la radiotelevisión publica "no puede estar al servicio" de quienes no condenan el terrorismo.

"OBLIGACIÓN"

Desde el PP, Carlos Urquijo ha destacado que "marginar a determinadas ideas y a personas que defienden esas ideas" resulta una "obligación", puesto que no todas las ideas "son legítimas". En este sentido, ha manifestado que un grupo que defiende ideas racistas o el abuso de menores "no tiene por qué" ser entrevistado en un medio de comunicación por el mero hecho de existir.

El parlamentario del PNV Luke Uribeetxebarria ha afirmado que la aprobación de esta iniciativa es "un atropello a la profesionalidad" de los periodistas de EiTB. Además, ha recordado los atentados y las amenazas de ETA contra el ente público y sus empleados.

Desde EB, Mikel Arana ha lamentado que se pretenda "eliminar la voz de una sensibilidad política".

SURIO

En otro de los puntos de la comisión, Luke Uribe-Etxebarria ha preguntado al director de EiTB, Alberto Surio, sobre la decisión de la dirección del ente público de comunicar al PP, con carácter previo a la celebración de dicha entrevista, la intención de llevarla a cabo. Uribe-Etxebarria ha censurado la "tutela" del PP sobre la radiotelevisión pública vasca.

Surio ha enmarcado este hecho en los contactos "frecuentes y normales" de la dirección de EiTB con los partidos vascos y ha explicado que se informó al PP sobre este asunto al ser preguntado por dicho partido acerca de los "rumores" que apuntaban ya a la posibilidad de que se celebrara una entrevista de este tipo en el ente público.

De esa forma, ha rechazado que existiera un "trato de favor" hacia al PP al informarle sobre este asunto, así como que dicho partido ejerza "tutela" alguna sobre la labor de los responsables de EiTB. Respecto a la decisión de entrevistar a Etxeberria, la ha justificado por razones de "interés informativo".