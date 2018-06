CCOO afirma que "no hay otro escenario posible" que anular el acuerdo entre Gobierno Vasco y Confebask

Publicado 08/06/2018 14:04:27 CET

La secretaria general de CC.OO. Euskadi, Loli García, ha afirmado que "no hay otro escenario posibles" para reconducir el diálogo social en Euskadi que anular el acuerdo sobre empleo y cualificación que firmaron Gobierno Vasco y Confebask.

García ha realizado estas manifestaciones en Bilbao donde ha participado en el encuentro Forum Europa Tribuna Euskadi, y se ha referido a las palabras del presidente de Cebek, Iñaki Garcinuño, en las que daba por concluida la mesa de diálogo social que CC.OO. y UGT abandonaron tras la firma, por parte de Confebask y el Gobierno Vasco de la firma del acuerdo de colaboración por el empleo y la cualificación (2018-2020).

La secretaria general de CC.OO. Euskadi ha afirmado que el sindicato ha hecho "todo lo posible" para revertir la situación y ha indicado que, para ello, se debe anular el citado acuerdo porque "otro escenario no es posible" y establecerse "unas bases muy claras para que se puedan establecer condiciones que recuperen escenarios de confianza y lealtad".

La dirigente sindical ha afirmado que el "claro interés" de la firma de este acuerdo era la "ruptura" de la mesa del diálogo social. "Por lo tanto, no ha sido CC.OO. quien ha roto esa mesa, han sido esas dos partes que, al margen del ámbito de concertación social, han salido fuera de él con nocturnidad y alevosía buscando acuerdos y dejando al margen a las organizaciones sindicales", ha añadido.

Ante la demanda judicial que ha interpuesto el sindicato por este motivo ante el TSJPV, ha manifestado que CC.OO. pondrá "todos los medios disponibles para defender los derechos que están siendo vulnerados".

"Se han vulnerado de forma contundente con el acuerdo que Confebask y el Gobierno Vasco han firmado de forma bilateral. Esto no es una foto, no es una pataleta, es la reclamación de los derechos que consideramos que nos corresponden y, ante no haber obtenido ninguna otra respuesta y ninguna otra solución para arreglar este tema, no nos ha quedado otro remedio que reclamar incluso en los juzgados. Si no nos quieren en las mesas, nos verán en los tribunales y ese el objetivo de la demanda", ha añadido

Loli García ha querido dejar constancia de la apuesta "estratégica" de CC.OO. por el diálogo social y ha subrayado que creían que "esta vez, tanto la voluntad de diálogo y acuerdo, como la apuesta del Gobierno Vasco, iba en serio", pero la realidad "ha sido otra bien distinta".

Según ha indicado, la firma de ese acuerdo "dinamitó" el "espacio de encuentro y concertación" y ha reprochado al Gobierno Vasco que haya optado por elegir como "interlocutor único a la representación empresarial, atribuyéndole un papel en materia formativa y otras políticas activas" que la propia legislación "atribuye al ámbito de la negociación colectiva y al dialogo social". Con ello, a su juicio, el Gobierno Vasco ha optado por la "eliminación del papel de la representación de los trabajadores vascos".

Loli García ha denunciado que ese acuerdo aborda temas que el sindicato había planteado en la mesa de diálogo social y ha precisado, por ejemplo, que, con este pacto, la "única capacidad para gestionar la prospección, la identificación de los perfiles formativos y la propia formación recae en exclusiva en las organizaciones empresariales vascas". "Este es, sin duda, un hecho sin precedentes, ningún gobierno se había atrevido a hacer nunca hasta ahora", ha indicado.

La dirigente sindical ha afirmado que, para poder negociar hace falta lealtad entre las partes que toman parte en la negociación". "Y hoy por hoy, eso se ha quebrado. La exclusión del papel sindical, en estos ámbitos, además de otras cuestiones, creo que es una profunda irresponsabilidad", ha añadido.

Loli García ha afirmado que defienden el diálogo social porque apuestan "por un sindicalismo que no se quede solo en gobernar la relación laboral", sino que "aspira a ser contraparte necesaria, agente social o sujeto sociopolítico".

La dirigente sindical ha señalado que, no obstante, seguirán "defendiendo y reivindicando" el diálogo social, "a pesar de la escasa cultura que existe en Euskadi, de diálogo y concertación en el ámbito de las relaciones laborales, a diferencia de lo que viene ocurriendo en otras autonomías".

En este sentido, ha afirmado que no es casualidad que Euskadi sea de las pocas comunidades que no tengan Ley de participación institucional. A su juicio, la ausencia de estos marcos de concertación "ha sido producto de diferentes intereses".

"Los sucesivos gobiernos se han encontrado en general cómodos con esa realidad, no teniendo que dar cuentas más allá del territorio, de sus actuaciones en materias como políticas industriales, empleo y protección social. Unas organizaciones empresariales, también cómodas en esa situación, acordando unilateralmente con los gobiernos correspondientes", ha añadido.

Todo ello, según ha apuntado, acompañado por la actitud de "algún sindicato" en Euskadi que "reclama para sí una interlocución privilegiada y exclusiva, tanto con los distintos gobiernos, como con las organizaciones empresariales, ninguneando los distintos ámbitos de concertación que pueden surgir".