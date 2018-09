CCOO califica de "paso insuficiente en la recuperación de derechos" la subida salarial planteada en la Mesa General

Publicado 19/09/2018 19:18:38 CET

Dice que solo se recuperan derechos en materia de jornada y en los casos de IT que se vuelve al cobro del 100% del salario

BILBAO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Área Pública de CCOO de Euskadi ha calificado de un "avance insuficiente" para recuperar derechos la subida salarial planteada por el Gobierno Vasco en la Mesa General de la Función Pública, que sería del 1,5% para el primer semestre de 2018 y un 0,25 en el segundo semestre, por lo que se estaría "lejos de recuperar el poder adquisitivo perdido en los años de crisis, austeridad y recortes" y no permite "cubrir" el IPC actual (2,2%).

El sindicato ha recordado las declaraciones del Gobierno Vasco respecto a la mejora de la economía en Euskadi y ha asegurado que es una "mejoría que sigue sin llegar a los trabajadores". Además, ha apuntado que tampoco las mejoras en aportaciones a las EPSVs suponen "un avance suficiente".

"Del mismo modo la subida salarial planteada para 2019 puede quedar por debajo de la subida del IPC, sobre todo, teniendo en cuenta que, en lo anunciado por el Gobierno Vasco se escamotea un 0,50% de subida que el acuerdo de Empleo Público Estatal permite dedicar a complementos específicos", ha añadido.

El sindicato ha manifestado que tan solo en cuanto a jornada anual y complemento salarial para los casos de incapacidad temporal, donde se vuelve al cobro del 100% del salario, se recuperan "los derechos previos a la crisis".

No obstante, CC.OO. ha recordado que, durante años, Euskadi ha tenido "las peores condiciones" respecto a complemento de IT de todo el Estado. CCOO ha afirmado que "es la tercera o cuarta vez que debe mostrar su acuerdo a las 35 horas y al 100% de complemento de IT", por lo que ha vuelto a pedir el cumplimiento de "los cada vez más escasos acuerdos de la Mesa General". Además, ha solicitado que el acuerdo de 35 horas se traslade a las empresas públicas "para su aplicación inmediata".

CCOO ha vuelto a exigir en la mesa que se posibilite al personal laboral de la Administración el acceso al contrato de relevo, así como la recuperación de las primas por jubilación, que ya fueron exigidas por el Parlamento Vasco en una proposición no de ley.

Asimismo, el sindicato ha reiterado, una vez más, la necesidad de acordar un reconocimiento de deuda con los empleados públicos y de recuperar la Mesa General como "un verdadero ámbito de negociación que permita recuperar y mejorar los derechos del empleo público, evitando intervenciones publicas que deben estar centradas en esta Mesa de negociación". Por ello, ha solicitado la convocatoria de nuevas Mesas Generales sobre esas premisas.

Por último, el sindicato ha señalado que el viceconsejero de Función Pública les ha aclarado que "no es cierta" la información aparecida recientemente respecto al Código Ético y la posibilidad de los empleados públicos de discrepar de las medidas y actuaciones del Gobierno Vasco y su Administración.