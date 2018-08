CCOO cree que hay que "abrir" el debate fiscal "con medidas como las planteadas por Unidos Podemos o con otras"

Publicado 21/08/2018 12:12:07 CET

Sordo dice que "se puede armar una mayoría" para "tocar los aspectos centrales" de la reforma laboral y pide "cargársela por elevación"

BILBAO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha afirmado que "no suena mal la música" de las propuestas planteada por Unidos Podemos para pactar el 'techo de gasto' y ha reivindicado que, en cualquier caso, es necesario "abrir el debate fiscal, con medidas como éstas o con otras", para reducir el diferencial en la presión fiscal con otros países europeos.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, ha considerado que la propuesta de Unidos Podemos le parece "una posición inteligente" en la medida en que "pone negro sobre blanco una serie de propuestas y ahora lo que toca es negociarlas".

A su entender, "no suena mal la música" de estas propuestas, si bien ha defendido que, en cualquier caso, es necesario "abrir" el debate fiscal "con medidas como ésas o como otras".

Para Sordo, algunas de las medidas planteadas son "de sentido común" e incluso "un poco lights". En este sentido, ha considerado que "no es ningún disparate" que las empresas tengan que tributar en el Impuesto de Sociedades como mínimo un 15%, que, a partir de los 60.000 euros, se establezcan nuevos tramos en el IRPF o que se destopen las bases máximas de la Seguridad Social.

En palabras del dirigente de CC.OO.. son "medidas de reparto de riqueza básico" y, por ello, "lo que toca es que se abra una negociación política de amplio espectro" que sirva para reducir el diferencial de la presión fiscal con Europa con el que "no se pueden acometer en serio" nuevas políticas de impulso económico, de sostenimiento social, inversión y desarrollo, o de financiación autonómica. No obstante, ha reconocido que no es posible "una equiparación rápida".

"CARGARSE" LA REFORMA LABORAL

Por otro lado, ha opinado que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha pasado el periodo de gracia" porque "el país no está para dar periodos de gracia a ningún gobierno, a ningún partido, a ningún sindicato". Por ello, ha reclamado que "tiene que pasar de las palabras a los hechos".

Sordo ve, hasta ahora, al Ejecutivo "en una fase de declaración continua, con un gusto por el foco público muy evidente" y ahora "toca poner las cosas encima de la mesa, pasar de las musas al teatro".

A su entender, "los grandes retos" del Gobierno son el de la fiscalidad y la reforma "en profundidad" de los aspectos centrales de la reforma laboral de 2013 y "alguno también" de la del 2010, con el objetivo de "ir a un modelo laboral mucho más equilibrado que ataque en serio la precariedad laboral, el modelo de externalización y subcontratación en cadena que está en la base de muchas de las peores condiciones laborales".

"Que se cargue la reforma laboral de 2013 pero por elevación", ha explicado Unai Sordo, que ha reclamado que el Gobierno de Pedro Sánchez debe "intentar tocar los aspectos centrales" de la reforma, pese a contar únicamente con 84 diputados porque "se puede armar una mayoría política" para ello.

En su opinión, entre los aspectos más relevantes que se deberían modificar, se encuentra el hecho de que la reforma laboral otorgó a los empresarios "la posibilidad casi unilateral de modificar lo pactado en el convenio colectivo o en el pacto colectivo en la empresa", o que "un convenio de empresa pueda empeorar los salarios de un convenio sectorial aunque no haya una causa económica". También se pueden "tocar" los campos de la ultraactividad, contratación y despido.

Según ha remarcado, "si abordáramos esos temas, haríamos una enmienda a la totalidad del modelo laboral, de la crisis y del austericidio". En cualquier caso, ha advertido de que el sindicato no va a "permitir que el Gobierno dé por sentado que, 'como esa mayoría no existe, no hacemos nada'".

Sordo ha denunciado que "en general" la contratación temporal está "en fraude de ley" y ha pedido "alternativas" para que, cuando haya algún tipo de problema económico o de adaptación en la empresa, "la última opción no sea el despido".

RETICENCIAS DE LA PATRONAL

En su opinión, el pacto alcanzado con la patronal el pasado mes de julio es "un buen acuerdo de salarios" que tiene que "revitalizar" la negociación colectiva y sobre todo los salarios de los trabajadores que menos cobran, lo que "no llegan ni a mileuristas".

No obstante, ha lamentado que se están produciendo "serias reticencias a la hora de reflejar ese acuerdo en los convenios colectivos", aunque ha esperado que se puedan "salvar". En caso contrario, ha advertido, "vamos a ir a un escenario de creciente movilización".